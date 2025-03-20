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全台機車「衝破1466萬輛」！Cheap分析主因嘆：就是場悲劇

▲▼台北橋機車瀑布,空氣污染,空汙,pm2.5,機車族,通勤,交通,塞車,細懸浮微粒,移動污染源,汽燃費,汽機車燃料費。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

機車是許多人外出的交通工具，數量之多讓台灣有「機車王國」的稱號，甚至「機車瀑布」的照片還紅到國外。事實上，截至今年2月底，全台機車數量高達1466萬輛。百萬網紅Cheap就在粉專分析為何台灣機車這麼多？直呼台灣根本是「抄了日本的答案，卻不看題目」，因此還是得零分。

Cheap在粉專以「#台灣機車為啥這麼多？」為題發文，文中分析，他覺得最大的原因就是「大眾交通不方便」，即使是台北，一堆地方仍沒有捷運，「更別說台中貴為人口第二大城，只有一條捷運，一條線載300萬人，你當是印度火車逆？」「台南表示：…聽說要蓋捷運了？站牌是放在赤崁樓當古蹟逆？」

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Cheap直呼，台灣捷運要是像日本這麼方便，他才懶得騎車，「大眾運輸沒搞好，就對機車限制一堆，兩段式左轉、禁行機車、機車專用道（你以為是特權，實際上是北七）」，根本是「抄了日本的答案，卻不看題目，零分～」

他也列出幾個城市蓋捷運的速度，來比較台北捷運蓋得多慢，包括香港地鐵1970年規劃、1979年通車，90年代建立核心網；新加坡地鐵1982年規劃、1987年通車，2000年代完成網絡；上海地鐵1990年邊規劃邊開工、1995年通車，至今已是全世界最密集的地鐵網之一。

而台北捷運早在1968年規劃，到了1988年才開工，1996年第一條線通車，2000年才勉強建立核心路網，「規劃最早，開工最晚，比人家慢了20年，興建時間也最長，錯過早期土地便宜的建設的黃金時期，現在就是一場悲劇」，讓他覺得廢到笑。

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