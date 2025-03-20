澤倫斯基：與川普坦誠對話　美烏將在沙烏地會面協商

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基今天宣布，他與美國總統川普進行了一次坦誠的對話，討論了暫停對俄羅斯能源和民用基礎設施攻擊的可能性。未來幾天，美烏團隊將在沙烏地阿拉伯會面，繼續協調和平步驟。

澤倫斯基在社群平台X上表示，他與川普的對話是「積極、相當實質且坦誠的」。澤倫斯基提到，川普分享了他與俄羅斯總統蒲亭的談話細節及討論的重要議題。他指出，全面結束戰爭的首個步驟之一，可能是停止對能源和其它民用基礎設施的攻擊，並表示烏克蘭已準備實施這一措施。

此外，澤倫斯基還提到，烏克蘭與美國團隊將在沙烏地阿拉伯會面，繼續協調邁向和平的步驟。這次會面將進一步討論如何實現和平，並探討具體的行動方案。