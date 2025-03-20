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普丁亮牌了？　俄媒：要求川普承認「5地主權」屬莫斯科

▲▼ 美國總統川普與俄羅斯總統普丁 。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普（右）與俄羅斯總統普丁（左） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導　

俄羅斯總統普丁拒絕俄烏戰爭全面停火30天的建議，但同意交換戰俘並暫時停止攻擊烏克蘭的電廠等基礎設施。根據俄羅斯媒體《工商日報》報導，普丁要求川普正式承認俄軍在烏克蘭的4州佔領區及克里米亞屬於俄國領土。

《工商日報》周三（19日）引述消息人士透露，普丁希望川普能夠承認俄羅斯在烏克蘭東部和南部佔領的盧甘斯克州、頓內次克州、札波羅熱和赫松州，以及2014年併吞的克里米亞屬於俄國。普丁表示，如果美方願意承認這些地區的主權屬於俄國，他將承諾不會聲稱烏克蘭的其他領土屬於俄國。

普丁自2022年2月24日下令展開「特殊軍事行動」以來，烏克蘭在西方國家的支持下奮力抵抗。雖然俄軍近期在戰場上推進，但尚未完全佔領上述4州。據《工商日報》消息人士指出，普丁相信川普，並認為雙方有可能達成協議。

克里姆林宮發言人培斯科夫周三被問及此事時表示，普丁與川普通話時並未討論相關提議，但證實普丁與商界菁英人士舉行閉門會議時討論了烏克蘭衝突。培斯科夫未提供會議細節，也未證實普丁是否在會議上提出上述要求。

烏克蘭總統澤倫斯基在雙普通話後表示，他支持限期停火，但認為普丁拒絕更多提議顯示俄國總統尚未準備好實現和平，並試圖繼續削弱烏克蘭。川普的中東特使魏科夫則表示，美俄將於23日在沙烏地阿拉伯進行下一輪外交談判。

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