北檢駁沈慶京病友爆料　民眾黨再批誤解法律定義「持續欺騙」

▲威京集團主席沈慶京。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨昨爆料檢察官林俊言2度在醫院逼沈慶京咬柯文哲，北檢稱「羈押被告之處所，檢察官應勤加視察」。對此，民眾黨批評，林俊言誤解《刑事訴訟法》第106條的法律定義，持續欺騙社會大眾，「假視察之名、行訊問之實」，違反程序威逼不成，事後才急著用「最速件」函通知法院，早已逾越檢察官守則，破壞司法公信，重創檢察體系的形象。

民眾黨指出，根據《刑事訴訟法》第106條規定「羈押被告之處所，檢察官應勤加視察，按旬將視察情形陳報主管長官，並通知法院」，重點在了解羈押被告之環境狀況，而非假視察之名，透過聊天恐嚇當事人，北檢兩次濫用視察，進行不當訊問，已違反正當法律程序。

另外，根據檢察官守則第6條「檢察官行使職權應依法定程序嚴謹審慎行之，不得逾越所欲達成目的之必要限度」，然卻看到林俊言檢察官在醫院直接「威逼沈慶京咬柯文哲」，10月11日當日訊問兩個小時，錄音錄影卻只有幾分鐘，且筆錄僅記錄「當事人保持緘默」，把訊問包裝在視察中，何時錄音錄影全憑檢察官決定。

接著10月14日又假視察之名再度訊問沈慶京，甚至提及減刑規定以達目的，這不是「熱心告知」而是透過訊問「積極勸降」，請北檢具體說明，10月14日之偵訊到底有沒有筆錄，還是濫用視察的名義，繼續進行違法訊問。

民眾黨強調，檢察官不遵守正當法律程序，社會應該共同譴責，維護司法正義，避免檢察體系遭受破壞，然而卻看到執政黨發言人、議員為北檢護航，縱容司法工具成政治鷹犬，放任檢察官恣意妄為，更說明了台灣現在黨檢不分已成事實，實在令人遺憾。