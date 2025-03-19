期貨老將炒股「逼出台鋼澄清傳聞」　炒手涉《證交法》交保300萬

記者劉昌松／台北報導

股市炒手李明朗和女友洪秀惠，涉嫌在去年間，找人頭炒作力肯(1570)、新華泰富(5481)2檔上櫃公司股票，動作之大，市場一度傳出併購訊息，台鋼集團為此出面澄清否認，李明朗等人不法獲利上億元。台北地檢署18日依違反《證券交易法》操縱股價等罪嫌指揮搜索約談後，19日凌晨諭令李明朗交保300萬元，洪秀惠交保200萬元。

▲李明朗涉嫌違法操縱2檔上櫃公司股價，被檢察官諭令300萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

李明朗曾在期貨公司擔任副總經理，是期貨交易的老將，2025年初才因炒作大立高分子、邁達康網路事業、三洋紡纖等3家公司股票，獲利9405萬元，被高雄地檢署提起公訴，這次是李明朗第2次因炒股案遭偵辦。

檢調獲報，李明朗與洪秀惠等人，涉嫌在2024年1月到4月間，透過人頭戶以相對成交、拉抬股價的方式，炒作工具製造商立肯實業股票，當時股價飆高吸引市場注意，還一度傳出是台鋼集團有意入主力肯的消息，台鋼還特地為此鄭重澄清，表示從未接觸，也不會入主力肯。

2024年7月到10月間，李明朗等人以相同手法，再次炒作新華泰富股票，吸引投資人進場後，再趁機出脫獲利，根據交易估算，李明朗等人以實現獲利數千萬元，若加上未實現的擬制性獲利，不法金額上億元。

台北地檢署檢察官唐仲慶18日指揮調查局北機站，兵分15路搜索並約談涉案14名被告，經漏夜複訊後，李明朗和洪秀惠分別在19日凌晨交保300萬、200萬元後離開，同案另有4名共犯各交保20萬到50萬元不等。