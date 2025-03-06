國產建材賣地賺10億　董事會高層內線撈200萬！7人遭搜索約談

▲北檢指揮調查局兵分14路搜索偵辦國賓建材內線交易案。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

上市公司國產建材(2504)去年初公告，賣出子公司位於台南的土地，外界估國產因此獲利超過10億元，但國產董事會高層疑似在得知重大利多消息後，提前在禁止交易期間進場買股，總擬制性獲利超過200萬元，台北地檢署6日指揮調查局兵分14路搜索，並約談林姓高層與張姓涉案等7名嫌犯進行調查。

國產建材並非首度傳出內線交易弊端，北檢在2023年間就曾起訴前董事長林孝信、次子林建涵、董事林泰宏分別利用出售孫公司福建水泥、實施庫藏股等內線機會，偷跑買股獲利245萬元，全案目前仍在台北地院審理中。

這次國產建材是在2024年1月31日下午發布重訊，公告董事會決議為了活化資產及充實可運用資金，處分子公司新睿信資產名下、已出租給國賓戲院的台南市中華東路一段66號、68號、70號土地，交易總金額超過16億元，市場估計國產將因此獲利10億元。

檢調獲報，在國產發布重大利多訊息前，市場上有2股資金提前買股，經分析比對，懷疑董事會高層將利用內線消息偷跑，北檢檢察官朱家蓉6日指揮調查局北機站，搜索林姓高層與張姓關係人等7名被告的住居所及辦公位置共14處，全案朝《證交法》內線交易罪嫌方向偵辦。