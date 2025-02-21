獨／山隆通運驚傳掏空　董事長涉嫌《證交法》300萬交保

▲新北地方檢察署外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／新北報導

民營連鎖加油站業者山隆通運公司，驚傳董事長鄭人豪涉及掏空弊端，新北地檢署昨（20日）指揮調查局北部地區機動工作站，搜索公司與鄭男住家等32處地點，帶回鄭男等20多人偵辦，訊後以鄭男涉犯《證券交易法》非常規交易與《商業會計法》等罪嫌，諭知交保300萬元，另8名幹部各交保5萬元到15萬元，其餘被告與證人請回。

山隆公司今（21日）上午發布重訊，表示檢調單位於20日到公司搜索調查，山隆將全力配合檢調單位，公司營運正常，搜索調查事件對公司財務業務無重大影響。

▲經營山隆連鎖加油站體系的山隆通運公司，21日發布重訊證實被檢調搜索調查。（圖／翻攝「公開資訊觀測站」）

山隆公司於1976年成立，最初是國內最大工業用紙廠商正隆集團旗下的貨運公司，1997年股票上市，代碼2616，1998年跨足經營加油站，山隆官網自介目前擁有80座加油站據點，為國內最具規模橫跨運輸、油品領域集團。

不過經濟部統計資料顯示，山隆目前營運72座加油站，站數比為2.88%，是排名全國第7的連鎖加油站體系。

山隆公司現任董事長鄭人豪，是正隆集團第二代掌門人、前董事長鄭政隆長子，鄭人豪的大妹、二弟，於2010年、2022年先後接掌家族造紙本業，而畢業於日本早稻田大學研究所的鄭人豪，先在山隆等正隆集團子公司擔任副董事長等職，2020年6月正式接掌山隆。

但鄭人豪經營山隆的績效屢受投資人質疑，2021年還爆發積欠上百家運輸公司共上億元運費事件，山隆每股淨值從2021年最高點的44.63元一路下滑，去年（2024年）第三季為31.76元，更出現每股1.74元虧損，股價從每股最高點近40元跌至今（21日）收盤價18.5元。

鄭人豪因此頻遭股民點名涉弊、喊話檢調單位趕快查辦。新北檢調昨發動搜索約談，查扣涉及從事非常規交易等罪嫌的證物，且不排除有侵占、背信等犯行，但認為鄭人豪等9名被告尚無羈押必要，因此諭知交保，其餘10多名被告與證人訊後請回，將繼續擴大追查。