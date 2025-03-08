傅崐萁批台積電赴美投資　吳崢：炒股犯有什麼資格評論？

▲民進黨發言人吳崢。（資料照／記者黃克翔攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

總統賴清德與台積電董事長魏哲家日前聯合召開記者會，針對赴美加碼投資1000億釋疑，除了強調不會影響台灣設廠計畫外，先進製程與最尖端的研發中心也會留在台灣，然而，國民黨總召傅崐萁仍痛批，赴美投資將導致台灣產業空洞化，台積電將變美積電。對此，民進黨發言人吳崢昨（7日）表示，炒股經濟犯傅崐萁有什麼資格評論、攻擊台灣的護國神山？

吳崢提到，賴清德和魏哲家聯合召開記者會，傅崐萁就跑出來痛罵，「睜眼說瞎話，把國人當白痴」，緊接著國民黨一狗票立委衝出來跟著狂罵，什麼美積電、什麼掏空台灣、什麼產業外流，發瘋了一樣跳針。

為此，吳崢質疑，中國國民黨立法院黨團現在的老大是誰？不就是中華民國內線交易炒股經濟罪犯傅崐萁先生嗎？一群被經濟犯領導的人是有什麼資格來辱罵我們的護國神山，辱罵魏哲家董事長？

吳崢強調，台積電董事長已經公開講了，根留台灣，最尖端研發中心在台灣，台灣投資計畫完全不變。吳崢直指，國民黨這群人卻還在扯產業外流，這就是假新聞、造謠。

此外，吳崢點出，無獨有偶國台辦在2月26日，發言人朱鳳蓮就站出來帶台積電變美積電的風向，說這就是民進黨「倚外謀獨」的手法，且近期國安人士也示警，中國統戰部將重點操作「疑美恨川」的認知作戰。

吳崢感慨，大立委傅崐萁再一次成為台灣立法院裡，國台辦與統戰部最忠實的擁護者，「傅崐萁2月20日前往香港，不知道私下見了誰，國台辦2月26日開始帶台積電變美積電的風向，3月7日傅崐萁在立法院痛罵魏哲家」。

最後，吳崢表示，傅崐萁與國台辦發言人的說詞，有沒有一氣呵成？驚不驚喜？意不意外？又國民黨團這個唯經濟犯是從的團體，到底有什麼資格評論、遑論攻擊台灣的護國神山？