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國產實業爆內線　「總裁交保500萬」國賓影城董座請回

記者劉昌松／台北報導

上市公司國產建材實業（2504）集團總裁林孝信，涉嫌在公司去年初公告賣地獲利的重訊前，進場買股，擬制性獲利估計超過200萬元。台北地檢署6日指揮調查局兵分14路搜索約談後，深夜依涉犯內線交易罪嫌，諭令林孝信交保500萬元，同案被告、國賓影城董事長張中周，以及證人、國產董事長徐蘭英訊後都請回。

▲▼國產實業內線交易案，前董事長林孝信 。（圖／記者劉昌松攝）

▲國產集團總裁林孝信涉嫌內線交易罪，檢察官訊問後諭令交保500萬元 。（圖／記者劉昌松攝）

國產實業並非首度傳出內線交易弊端，北檢在2023年間就曾起訴前董事長林孝信、次子林建涵、董事林泰宏分別利用出售孫公司福建水泥、實施庫藏股等內線機會，偷跑買股獲利245萬元，全案目前仍在台北地院審理中。

▲▼國產實業內線交易案，董事長徐蘭英。（圖／記者劉昌松攝）

▲國產實業董事長徐蘭英以證人身分到案說明。（圖／記者劉昌松攝）

這次國產實業是在2024年1月31日下午發布重訊，公告董事會決議為了活化資產及充實可運用資金，處分子公司新睿信資產名下、已出租給國賓影城的台南市中華東路一段66號、68號、70號土地，交易總金額超過16億元，市場估計國產將因此獲利10億元。

▲▼國產實業內線交易案，國賓影城董事長張中周。（圖／記者劉昌松攝）

▲國賓影城董事長張中周訊後請回。（圖／記者劉昌松攝）

檢調獲報，在國產發布賣地的重大利多訊息前，市場上有2股資金提前買股，經分析比對，懷疑被稱為總裁的林孝信等人涉嫌利用內線消息偷跑買股，因此搜索並約談林孝信、林建涵父子，以及國賓影城董事長張中周等人，檢察官複訊後，命林孝信交保500萬元，同案劉姓被告100萬元交保，柯姓被告交保30萬元，其餘被告及證人均請回。

 
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