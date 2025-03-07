國產實業驚爆內線交易　前董事200萬元交保+限制出境

記者劉昌松／台北報導

上市公司國產建材實業（2504）集團總裁林孝信6日因涉嫌內線交易案，遭檢調單位搜索約談後，被檢察官以涉《證交法》罪嫌重大為由，交保500萬元，因故改期傳喚的國產前董事、國賓影城董事長張中周之兄張世宗，則是在7日傍晚，被檢察官訊後諭令交保200萬元，並限制出境出海。

▲國產實業前董事張世宗涉內線交易罪嫌，被檢察官命交保200萬元。（圖／記者劉昌松攝）

國產實業在2024年1月31日下午發布重大訊息，董事會決議為了活化資產及充實可運用資金，處分子公司新睿信資產名下、已出租給國賓影城的台南市中華東路一段66號、68號、70號土地，公告交易總金額超過16億元，市場估計國產將因此獲利10億元。

檢調獲報，在國產發布賣地的重大利多訊息前，市場上有2股資金提前買股，經分析比對，懷疑被稱為國產集團總裁的林孝信等人，涉嫌利用內線消息偷跑買股，北檢檢察官朱家蓉6日指揮調查局北機站兵分14路展開搜索。

▲國產集團總裁林孝信已於前日交保500萬元 。（資料照／記者劉昌松攝）

6日的行動結束後，除林孝信外，劉姓被告100萬元交保、柯姓被告30萬元交保，其他遭約談林孝信次子林建涵，以及國產董事長徐蘭英、國賓影城董事長張中周等被告與證人均獲請回，不過原本在約談名單內的張世宗因故未能到案，檢察官7日傳喚他出庭應訊後，認為張世宗也涉嫌內線交易，因此諭知交保強制處分。