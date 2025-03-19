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資通電軍比照情報人員「用假名」　顧立雄同意：安全要予以保障

▲▼顧立雄 立法院國防委員會 中共軍演相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部長顧立雄赴外交及國防委員會備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

中國國安部日前公布，所謂台灣現任資通電軍網絡戰聯隊網絡環境研析中心林姓負責人等四人個資與照片；我國防部則駁斥是擷取網路公開圖片「指鹿為馬」。對於未來資通電軍，是否有規劃比照國安局、情報局人員用別名來識別？國防部長顧立雄19日答詢時表示，這他同意，資通電軍納入情工法，執行任務安全要予以保障，離退後也要提供有關協助。

中國國安部日前發布「台資通電軍『倚網謀獨』終是死路一條」一文，公布現任資通電軍網絡戰聯隊網絡環境研析中心林姓負責人等四人的全名、相片、出生年月日及台灣身分證字號，指稱他們進行「網攻」揚言終身追責。

對此，資通電軍回應，中共擷取網路公開圖片「指鹿為馬」，亦凸顯其意圖以恫嚇威逼，壓迫台灣民眾的蠻橫心態，已是國際社會公認最大的「麻煩製造者」。

對此議題，國民黨立委馬文君質詢時表示，中共對資通電軍網路聯隊的作為，不管是真是假，她要探討的部分是，對岸公布這些人照片、姓名、身份個資，還提出職位，負責人還是戰隊隊長，網路作戰是常態，是非常重要一環，「可不可以考量，像是國安局或情報局的對陸人員，用別名來識別」？

顧立雄表示，這一點他同意，因為他認為，資通電軍納入情工法，執行任務安全要予以保障，離退之後也要提供有關一些協助。

馬文君說，國安跟情報人員，從事相關工作不適用真名，如何保障身份，離職以後無法保護，被終身追責，只要不在國內就會受到很大威脅，是不是要考量受到防護或獎勵，她要求部長做相關研究。顧立雄也當場表達同意。

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