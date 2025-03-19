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Andy「IG突更新」bye了家寧最後連結！網喊：真的放下了

▲▼（圖／翻攝自IG／andy1994x）

▲Andy一無所有的處境令各界心疼。（圖／翻攝自IG／andy1994x）

網搜小組／劉維榛報導

眾量級Andy指控，10年YT頻道被張家奪走，一無所有搬回6000元套房，要求張媽媽還給他應有的錢。昨（18日）家寧也跳出切割親媽，強調也只領5萬5、不知營運收益。如今網友發現Andy撤下IG「眾量級」的Tag，替他感到欣慰直呼「很開心他真的放下了！」

一名網友在Threads驚訝直呼，Andy老師把IG自我介紹修改了，原本有「眾量級＠crowd520」的Tag，如今已默默撤下，就連接洽工作的電子信箱也刪除了，只剩下「讓平凡的生活，變成好玩有趣的冒險旅程」，以及自創的平台連結。

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▲▼（圖／翻攝自IG／andy1994x）

▲「眾量級＠crowd520」已被刪除。（圖／翻攝自IG／andy1994x）

事實上，IG自我介紹還沒撤下「眾量級＠crowd520」之前，不少網友向Andy喊話「放棄吧！不要痴痴守著一顆樹，執迷不悟」、「相信能拿回來嗎」、「他是真心的人...所以是無私的」、「甚至頻道下面都還在」。

如今「眾量級＠crowd520」消失在頁面上，其他網友直呼，「其實他也不需要了，但他是被逼著撤，感覺很不好」、「我也有發現！我也很開心他真的放下了」、「他有把大家的話聽進了」、「單飛比較紅」。

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