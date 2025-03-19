「家寧跟媽媽很難切割！」他曝Andy影片一段話是關鍵：都沒動作

▲Andy和家寧的事件受到關注。（圖／翻攝自Facebook／眾量級CROWD）

記者曾筠淇／綜合報導

理鴻法律事務所昨（18）日代張家寧發布聲明，強調和Andy老師都是按月領取相同薪資和獎金，完全不知道實際收益情況。該說法被認為是在和媽媽「切割」，不過知名媒體人謝曜州就認為，按照Andy第一支影片的說法，其實家寧跟媽媽很難切割。

聲明稿指出，眾量級頻道由張家寧、王崇睿（Andy）於2016年創立，隨著頻道業務增加，為了專注內容創作，就於2018年時與曾淑惠女士共同成立「群海娛樂股份有限公司」，並委由曾女士擔任董事長，「本人與Andy老師皆僅按月領取相同薪資及獎金」。

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聲明稿寫道，雖然他們同為董事，但都沒有實際參與公司營運，所以不了解實際收益狀況，「本人曾數度請求群海公司提供財務資料，惟皆未獲妥適回應」。

由於事件涉及家人、前伴侶，所以家寧深感煎熬，未能在第一時間出面回應，對於各界批評和指教，她都虛心接受，「本人去年創立之『秘月期POPOO』YouTube頻道，未來將以個人名義成立公司或工作室，相關之業務經營及收益，皆與群海公司無涉，謹併予說明」。

而在Andy老師「10年了！227萬訂閱眾量級CROWD『原來不是我的？！』」影片中，他曾提到開董事會時，張媽媽狠心告訴他，既然兩人已經分手，他對公司就沒有貢獻了，「你只占公司的25%，所以我本人和張家寧共同決議，把你移除董事職位」。Andy說，他當下真的非常難過，「因為家寧在旁邊，完全沒有說任何一句話」。

對此，謝曜州在臉書上發文直言，「家寧跟媽媽很難切割啦！」Andy之前就說過，當張媽媽在講公司股份的時候，家寧人就在現場，但卻沒吭聲，「如果是真的不知道，都隔五個月了，都沒動作！」而且他認為，張家過著奢華生活，家寧也有一份，說兩人拿的薪水一樣多，真的難以相信。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「都她媽媽問題」、「她把鍋甩給她媽，好溫馨的家庭啊」、「是不是單位不一樣？Andy五萬五台幣，家庭五萬五美金」。