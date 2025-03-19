看完家寧聲明！　他見「1策略」直搖頭：告贏了形象回得來嗎？

▲家寧的聲明被視為在「切割」。（圖／翻攝自IG／chianing_baby）

記者曾筠淇／綜合報導

眾量級Andy與家寧的糾紛受到許多人關注，昨日理鴻法律事務所代家寧發布聲明稿後，再掀起討論。不敗教主陳重銘對此列出5點總結，同時認為家寧應該自己出來扛，因為真心認錯至少能停損，但對方現在的策略卻是撇清責任，「就算律師幫你告贏了，形象回得來嗎？」

針對昨日發布的新聞稿，陳重銘總結出以下5點：

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1. 都是媽媽的錯，媽媽一個人扛就對了，家寧也太孝順了。

2. 媽媽很厲害，只有出資10萬就拿到一半的股權，掌管總營收破億的公司。

3. 自群海公司成立以來，家寧與Andy老師皆僅按月領取相同薪資及獎金。公司的薪資都要列入支出，過去每年的財報有帳可查嗎？還是口說無憑？嘴巴講拿一樣多的錢，公司那麼多的錢跑哪裡去了？家寧你的薪資跟獎金，有申報所得稅嗎？

4. 家寧身為群海公司股東及監察人，曾數度請求群海公司提供財務資料，惟皆未獲妥適回應。是書面請求嗎？還是口說無憑？未獲回應後為何不採取法律行動，如今出事馬上請律師發聲明？怪哉！

5. 順便宣傳一下『秘月期POPOO』頻道，請大家記住了。

陳重銘不禁直呼，如果他是家寧的媽媽，應該會趕快脫產，「國稅局請注意」。

之後陳重銘再發另篇文，認為Andy幫家寧賺了十年的錢，結果家寧不放在心上也就算了，分手後居然還一腳踢開，「這個叫作不忠」；現在為了脫身，家寧又把責任全推到媽媽身上，「這不是不孝嗎？」家寧不忠又不孝，現在哪家廠商敢找她業配？「要從雲端回到底層生活了！」

陳重銘說，如果他是家寧的律師，他會勸家寧自己出來扛，「哭著說『那是我媽，千錯萬錯都是我的錯』，真心認錯至少可以停損，維護母親也少了一個『不孝』的罵名。」而且他認為，如果家寧承認自己的錯誤並維護母親，形象應該會比現在好很多。

陳重銘表示，現在那個聲明，擺明就是在撇清責任，但家寧一身名牌、出國聽演唱會，「當大家是低能兒嗎？就算律師幫你告贏了，形象回得來嗎？」

本文經「不敗教主-陳重銘」授權引用