理鴻「狂接騷擾電話」被刷1星！家寧律師：法律層面全力協助委託人

▲家寧的回應引起網友關注。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

記者曾筠淇／綜合報導

理鴻法律事務所昨（18）日代張家寧發布聲明，只是聲明一出，就有大批網友嘲諷律師事務所，甚至在Google評論刷1星。經《ETtoday新聞雲》詢問，理鴻法律事務所的郭柏鴻律師透露，事務所和同仁這幾天確實收到很多騷擾、謾罵的來店及訊息，但他們不會追究。

針對Andy與家寧一家人的糾紛，目前網路上的風向，大多倒向Andy，因此許多網友得知家寧找的是理鴻法律事務所之後，便開酸「哇！開眼界了，這種案件貴公司也敢接？厲害厲害，看來貴公司滿缺業績的」、「這種錢你都賺」、「希望這世上的人都能善良，不要為了眼前的利益被蒙蔽了雙眼」。更有網友嘲諷，沒人敢接家寧的案子，只有「理鴻敢」。

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面對網友批評，經《ETtoday新聞雲》詢問，家寧的委任律師郭柏鴻透露，「律師執業過程中，本來就會碰到各種社會爭議案件，會受到社會大眾的檢驗和批評，但我們還是會做好律師的工作，在法律層面上全力協助委託人」。

郭柏鴻也說，不管是事務所還是其他同仁，這兩天都有收到騷擾或謾罵的來電、訊息，不過，「我們尊重大家的意見表達，也不會追究」。至於後續狀況，「如同聲明稿內所述，我們會再研擬後續措施，家寧之後也會拍攝影片對外說明」。