屏東10易肇事路口曝光「全在屏東市」　中華、林林路口居冠

▲屏東縣113年10大易肇事路口，均在屏東市區 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局公布最新道路交通事故統計資料，根據道安資訊平台數據顯示，截至113年，縣內道路交通事故發生件數為1萬6461件，較112年同期減少278件，顯示交通安全狀況逐步改善。但30日內死亡人數增加至214人，較同期上升4人，仍顯示部分路口存在高風險因素，用路人須提高警覺。

警察局指出，車輛交織、駕駛人未遵守交通規則等因素，是導致路口事故發生的主因。為強化用路人安全意識，警察局交通警察隊依據事故資料，統計出全縣十大易肇事路口，呼籲駕駛人通行時特別注意。

該十大易肇事路口，皆位於屏東市區，分別為：「中華路與林森路」、「仁愛路與民生路」、「中正路與公園路」、「民和一路18巷、林森路與廣東路」、「自由路與復興路」、「民生路與廣東南路」、「和平路與建國路」、「大連路與廣東路」、「民權路與林森路」及「大連路與大連路20巷」。其中，無號誌或僅設置閃光號誌的路口計有3處，分別為排名第1的「中華路與林森路」、第9的「民權路與林森路」以及第10的「大連路與大連路20巷」，該類路口因車速較快且駕駛人未確實停讓，事故風險相對提高。

警察局提醒，無號誌及閃光號誌路口路況看似單純，然而駕駛人往往因疏忽停讓義務，或未減速慢行，發生高速碰撞事故導致傷亡。駕駛人行經該類型路口時，應依交通標誌、標線指示，停車確認有無來車，並於確保安全後再行駛入路口；此外，即使於幹道行駛，亦應減速通過路口，隨時保持煞車警戒，避免意外發生。

為降低事故發生率，警察局將加強十大易肇事路口之交通違規取締作為，針對闖紅燈、超速、不禮讓等違規行為嚴格執法。同時強化路口巡邏與宣導，提醒用路人共同遵守交通規則。

局長戴台㨗表示，十大易肇事路口多位於人車流量密集地區，駕駛人及其他用路人務必遵守交通號誌指示，不闖紅燈、不超速，保持隨時注意路況的駕駛態度。他強調，交通安全需要全體用路人共同維護，期盼大家都能養成遵守交通法規的習慣，攜手降低交通事故發生，守護每一位用路人的生命安全。