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屏東路口AI智慧號誌上路！　行人未通過主動延長綠燈秒數

▲屏東市示範路口改造 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東市示範路口改造 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為積極打造人本友善的步行城市，屏東縣政府以「人本交通」為核心理念，從人、車、路三個面向出發，113年度針對高風險地區進行行人事故熱點分析，優先改善易肇事路口，並導入AI智慧號誌控制等科技手段，強化智慧安全路口建置，提升行人通行安全與路口整體交通秩序。

經縣政府分析107年至112年間交通事故數據，綜合肇事風險指標（CBI）排序，屏東市公園路與仁愛路口因鄰近環球百貨公司、屏東公園、屏東女中及屏東醫院等人潮熱區，為市區重要人流匯集點與生活樞紐，肇事風險指標高居前三，遂列為示範路口進行全面性改善工程。

▲屏東市示範路口改造 。（圖／記者陳崑福翻攝）

首先，針對路口轉向車流與行人交織風險，縣政府於114年1月完成左轉偏心車道及街角行人駐停空間設置，並同步導入左轉專用車道與左轉保護時相，有效降低左轉車與對向車流及行人之衝突。同時，街角擴大的人行駐停空間提供行人安全駐足區域，並改善駕駛視距，提升行人穿越路口之安全性。

其次，自110年起，屏東縣陸續於重點路口施行行人專用時相，公園路與仁愛路口於110年2月正式啟用該機制，行人在專用時段（每日6時至22時）內可安心穿越，無需與車輛爭道，並於地面增設綠色行人穿越道線，以強化識別性。該措施已有效降低車輛與行人間之事故風險，尤以平日上下學時段及假日期間環球百貨公司舉辦活動時，行人通行安全顯著提升，改善成果廣獲民眾與遊客一致肯定。

▲屏東市示範路口改造 。（圖／記者陳崑福翻攝）

為因應高齡者、兒童及行動不便者等步行速度較慢族群的通行需求，同步導入AI智慧行人號誌控制系統。該系統於行人綠燈倒數結束前自動偵測通行狀況，當偵測到有行人尚未通過路口時，系統將即時延長行人綠燈秒數，確保行人能於安全時間內完成通行。同時，系統亦兼顧後續車流及鄰近路口交通順暢，有效提升行人安全並維持整體交通秩序。
此外，為擴大人行空間，縣政府於113年7月取消公園路臨屏東女中側人行道機車停車格，還道於行人。此舉解決人行道長期遭機車占用問題，顯著提升屏東女中學生及屏東醫院就診民眾之步行安全與便利性，創造更加舒適的步行環境。

縣政府強調，公園路與仁愛路口之示範改善已展現良好成效，未來將以此為典範，逐步推廣至勝利路廊、公園路廊、自由路廊等行人熱區，透過點、線、面串聯，建構完整人行步道網絡，持續優化人本交通設施與服務，朝向宜居城市目標邁進。

局長戴台㨗表示，行人安全乃交通安全治理之根本，警察局將持續配合縣政府推動各項人行環境優化措施，強化執法與交通安全教育，呼籲縣民遵守交通規則，共同營造人本友善、安全宜居的城市空間。

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