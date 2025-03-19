比特犬Lucky新家又沒了？嘉義飼主有疑慮卻步　蔣萬安：會詳盡評估

▲咬傷人2次的比特犬Lucky。（圖／台北市動保處提供）

記者袁茵／台北報導

北市一名徐姓飼主於6日、17日上午載著比特犬Lucky外出，結果比特犬卻跳下車，狂咬路邊停等紅燈的機車騎士，因此遭沒入犬隻，安置至台北市動保處減敏，後續將開放民眾領養。國民黨台北市議員鍾沛君昨（18日）透露，嘉義有位有經驗的飼主，對領養有意願；然而動保處透露，該嘉義民眾因為家人、朋友有疑慮，所以已經拒絕了。

鍾沛君昨（18日）發文表示，因飼主有意將Lucky安樂死，基於人道立場，建議動保處盡可能安排合適領養對象，或由有相關經驗的飼主或訓犬師接手，「據我了解，嘉義有位有經驗的飼主對領養Lucky很有意願，此事或有轉圜」。

但動保處副處長翁綉雯今（19日）接受電訪時表示，Lucky沒入後，有一位曾經養過比特犬的民眾想養，但因為他還有其他家人朋友一起飼養動物，所以後來又打電話說，評估一下後，沒辦法飼養了。至於是否了解該名嘉義民眾意願轉變原因？翁綉雯回應，可能其他一起養的人有疑慮吧，沒特別說原因。

而台北市長蔣萬安19日上午出席2025台北智慧城市國際高峰論壇暨簽署MOU，被問到有意養Lucky的嘉義飼主卻步，若找不到人領養怎麼辦？蔣萬安說，「我想產業局會做一個詳盡的評估，所以昨天也就依法沒入」。