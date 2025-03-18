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社會 社會焦點 保障人權

比特犬飼主身分曝光「曾是上市公司董座」　本人回應了

記者柯沛辰／綜合報導

台北市文山區、大安區接連傳出同隻比特犬傷人事件，短短11天2次攻擊路人。為此，飼主徐姓男子的兒子、「法律白話文運動Plain Law Movement」營運長徐書磊出面道歉。如今徐姓飼主身分曝光，曾是上市公司華韡董事長，也受訪回應相關爭議。

有網友在Threads爆料，經搜尋司法判決查詢系統，徐男不僅是詐欺慣犯，過去負債累累，還掏空過上市公司，欠債超過10億元，所以才飼養比特犬「防身」，以警告債主，不要隨便上門討債。

不過，根據《三立新聞網》報導，徐男雖坦承自己是華韡董事長，但強調已退休在家養老，且過去那些官司均獲判無罪，自己無任何前科，希望大家可以去查詢判決主文。他強調，根本沒有欠債，而所謂的「養狗防身」更是無稽之談。

▲▼台北市動保處人員出動，將比特犬Lucky帶走。（圖／記者黃彥傑攝）

▲台北市動保處人員出動，將比特犬Lucky帶走。（圖／記者黃彥傑攝）

本月6日，比特犬Lucky才在北市文山區跳出車窗咬傷人，不料相隔11天，17日竟又在大安區衝出車窗，追咬機車騎士。北市動保處約談時，徐姓飼主雖聲稱有把犬隻綁在車上，但犬隻激動掙脫項圈才跳窗咬人。

動保處認為飼主已無法妥善管理犬隻，最終針對2案分別裁罰5萬元、15萬元，並沒入犬隻。

對此，徐書磊17日也寫下聲明道歉，除了對受傷民眾表達誠摯的關心，也強調Lucky是在他搬離原生家庭後，父親才開始飼養的，他與家人均無法親近該犬，過去他曾多次勸告父親應妥善管理、學習如何飼養。

徐書磊表示，事發當時他並不在車上，但作為車主，已深自檢討未能即時要求家父，才造成憾事發生。

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