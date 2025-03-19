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西屯KTV脫衣陪酒！擲骰贏了小姐給「福粒」　藏衣堆露大腿糗了

記者游瓊華、郭玗潔／台中報導

日前台中市西屯區某平價KTV疑似涉嫌經營脫衣陪酒，透過擲骰子比大小，讓小姐露奶充當獎勵等涉及猥褻行為，引來警方注意後持搜索票上門查緝，但因店內安保措施嚴密，設有玻璃鋼化門來防範臨檢，所以員警便喬裝顧客以取信店家，待進入後即控制門禁，讓其餘專案人員順利執行臨檢，最後也將店主及其餘陪酒小姐一併依法移送偵辦。

▲▼台中市西屯區某平價KTV疑似涉嫌經營脫衣陪酒。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中市西屯區某平價KTV疑似涉嫌經營脫衣陪酒。（圖／記者游瓊華翻攝）

據悉，該店流行透過擲骰子比大小，讓陪酒小姐與顧客互動，小姐點數如比顧客大，則會獲得小費，反之，小姐便會露出胸部或私密部位當作懲罰，且現場每隔一段時間就會在大螢幕不斷撥放著各式提示詞語，要求陪酒小姐「主動一點」來獲得更多小費，遇上臨檢時，也會出現「警察臨檢」等字樣，通知小姐趕快轉移至其他地方躲藏。

▲▼台中市西屯區某平價KTV疑似涉嫌經營脫衣陪酒。（圖／記者游瓊華翻攝）

而當員警入內時，有小姐趁亂躲進更衣室的床底下，並以衣服、棉被將自己「掩埋」，希望藉由裝成「衣服堆」來躲避查緝，沒想到自己反被壓得快窒息而挪動身體調整姿勢，過程中不慎露出大腿遭人發現，當場被員警喝斥要求立即出來，該名小姐見狀才趕忙翻出床下，並大口呼吸喘氣著，滑稽的一幕也令現場臨檢員警是又好氣又好笑，最後將店主、陪酒小姐一併依法移送偵辦。

▲▼台中市西屯區某平價KTV疑似涉嫌經營脫衣陪酒。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲▼台中市西屯區某平價KTV疑似涉嫌經營脫衣陪酒。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲▼台中市西屯區某平價KTV疑似涉嫌經營脫衣陪酒。（圖／記者游瓊華翻攝）

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