最小僅4歲！淫魔教練犯案點驚見學童住家　6人遭性侵猥褻9次

▲台中淫魔棒球教練案，犯案地點竟然有一名學童住家，且次數高達9次，6名學童在此受害。（圖／ETtdoay資料照）



記者許權毅／台中報導

台中淫魔少棒教練案近日偵結起訴，該教練犯案人數高達41童、90次，令人髮指。依據檢方起訴指出，該教練竟在某位「X學童」家性侵、猥褻6童，且達9次，甚至當中有被害孩子當時僅4至5歲，有學童在凌晨3點28分被性侵，會抓到詳細時間，正是因該教練拍下犯案性影像。

依清單，該教練犯案地點多，包含學校內、比賽時的住宿點等14處。當中竟然赫見有一名X學童的住家也出現在「犯案地點」中，且總計6名學童受害，總計被性侵5次、猥褻4次，以下均為犯案地點為X學童家。

X學童自身於2022年1月20日19時許遭性侵1次，有拍攝影像；E學童於2022年7月23日凌晨3時許，遭性侵1次，有拍攝影像；Y學童（事發僅幼稚園中班4、5歲）於2020年間，遭猥褻1次。

甲學童於2022年3月31日23時許、6月14日14時許，各遭性侵1次，均有拍攝影片；乙學童於2022年1月8日23時許、6月27日0時許、7月24日4時許遭性侵1次、猥褻2次；庚學童約在2020年間遭猥褻1次。

中檢指出，該教練涉犯強制猥褻、強制性交以兒少性剝削防制條例之使兒童被拍攝性影像，罪數90罪。

檢方批，被告嚴重敗壞師德，違背家長及社會託負師者之教育使命，各告訴人及被害人均係長期受性侵害，次數頻繁形同為被告之年幼禁臠，經此長期性侵，放棄抵抗，麻木痛苦等一切情狀，請從重量刑，以資懲儆。

被告為人師表，竟不思愛護、教育之心，利用學童對師長之信任、不諳世事之機會，為逞一己私慾，不顧所教育之少年幼小心靈之感受及人格發展健全，於擔任棒球教練期間，為上開加重強制猥褻、性交等行為，且隨就任時間增長，行為態樣日益猖獗。