淫魔教練犯90罪瞎辯「孩子沒拒絕」　檢怒：長期遭性侵放棄抵抗

▲台中淫魔教練案近日偵結起訴，犯嫌竟辯孩子沒有反抗，檢痛批他利用學童信任。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中某國小少棒球隊教練長期性侵小球員，被害人數高達41童。中檢近日起訴，認定該教練犯下90罪，偵查過程中，該教練竟然向檢警稱「學童沒有反抗」，犯下重案卻說瞎話。檢方則批，他為人師表卻利用學童的信任，甚至有孩子遭長期性侵，已經放棄抵抗，要求法院從重量刑。

中檢近日將全案偵結起訴，認定該教練涉犯強制猥褻、強制性交以兒少性剝削防制條例之使兒童被拍攝性影像，罪數高達90罪，且各罪均有時間間隔、獨立性，分論併罰。依該列表統計，總計有41名學童遭受魔爪，其中39童遭到猥褻總計60次、10童遭到性侵30次，甚至有11童被拍下34部性影像。

▲台中一名少棒教練性侵、猥褻41名學童，中檢近日偵結起訴，罪數高達90罪。（示意圖／CFP）



該教練向檢警坦承，學童均不知道有拍攝性影像，但卻辯稱「性侵時他們沒有反抗」。中檢認為，被害人都是國小學生，對於身體自主權、教練犯罪行為的概念未必充足，面對突發情境處理能力比成年人弱，未抗拒合乎常情，不能以「未抗拒」，當作被害學童同意。

檢方說，被告嚴重敗壞師德，違背家長及社會託負師者之教育使命，各告訴人及被害人均係長期受性侵害，次數頻繁形同為被告之年幼禁臠，經此長期性侵，放棄抵抗，麻木痛苦等一切情狀，請從重量刑，以資懲儆。

中檢批，被告為人師表，竟不思愛護、教育之心，利用學童對師長之信任、不諳世事之機會，為逞一己私慾，不顧所教育之少年幼小心靈之感受及人格發展健全，於擔任棒球教練期間，為上開加重強制猥褻、性交等行為，且隨就任時間增長，行為態樣日益猖獗。