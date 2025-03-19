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國小變態教練7年性侵41球員90次　「聽話才能上場」還偷拍34片

▲性暴力，暴力，虐待，孩童，男孩，女孩，小孩，兒童，性侵，性騷擾，戀童。（圖／CFP）

▲台中一名少棒教練性侵、猥褻41名學童，中檢近日偵結起訴，罪數高達90罪。（示意圖／CFP）

記者許權毅／台中報導

去年12月，震驚全台的台中某國小少棒球隊教練性侵案，引起各界重視。檢警查出，該教練在7年間共對41名學童下手，且犯案次數竟然高達90次，更搜出有34部偷拍影片。經統計，該教練性侵次數達30次、猥褻60次，更3次趁去外縣市比賽時下手，令人髮指，台中地檢署日前將他偵結起訴。

▲江和樹去年踢爆該案。（圖／ETtoday資料照）

台中市議員江和樹去年底踢爆，該名少棒教練把自家小球員當成後宮伸狼手，除了撫摸學童生殖器、逼迫口交，甚至要求孩子們互摸、肛交，若不肯乖乖就範，就不讓孩子上場打球，有家長當時控訴，教練一手掌握球隊，相當排外，沒想到竟然是利用球隊對學童下手，案件立刻引起社會重視。

該教練自2018年至去年10月為止，為該國小棒球隊教練，7年間濫用學童對其信任，犯下強制性交、強制猥褻惡行，甚至還拍攝未滿14歲少年之性影像。經受害少年家長報警後，由檢方指揮太平警分局於去年11月21日將人拘提到案，並由地院裁押禁見。

中檢近日偵結提起公訴，認定該教練涉犯強制猥褻、強制性交以兒少性剝削防制條例之使兒童被拍攝性影像，罪數高達90罪，認為各罪均有時間間隔、獨立性，分論併罰。依該列表統計，總計有41名學童遭受魔爪，其中39童遭到猥褻總計60次、10童遭到性侵30次，甚至有11童遭到拍攝性影像，總計34部。

▲該名教練犯案地點多，近年到台東、高雄以及澎湖比賽都犯案。（圖／ETtoday資料照）

不只如此，該教練犯案地點多，包含國小宿舍、騎乘在路邊時、高中宿舍浴室、澎湖民宿房內、台東飯店內、被告車上、棒球教室內、棒球隊休息室內、球隊貨櫃屋內、棒球教室浴室、高雄商旅、學童住家、台東某行館房內、台東會館內等14處，3次利用盃賽到外地期間犯案。

中檢痛批，被告為人師表，竟不思愛護、教育之心，利用學童對師長之信任、不諳世事之機會，為逞一己私慾，不顧所教育之少年幼小心靈之感受及人格發展健全，於擔任棒球教練期間，為上開加重強制猥褻、性交等行為，且隨就任時間增長，行為態樣日益猖獗。

造成被害人等永久而難以磨滅之傷害與陰影，對被害人等之身心健康發展業已造成不良影響，嚴重敗壞師德，違背家長及社會託負師者之教育使命，各告訴人及被害人均係長期受性侵害，次數頻繁形同為被告之年幼禁臠，經此長期性侵，放棄抵抗，麻木痛苦等一切情狀，請從重量刑，以資懲儆。

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