快訊／刑事戰將林明佐涉貪收押319天！法官裁定1200萬交保

▲前刑事局高官林明佐。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

前刑事局三線二星高官林明佐涉嫌洩密給九州博弈集團，該集團洗錢高達400億，林明佐去年5月3日遭收押至今已319天，繼今早九州集團總裁陳政谷以2億元交保後，台中地院合議庭今日下午裁定林明佐1200萬交保，限制住居、限制出境出海8月，21日以前需繳納交保金。

昔日是台中市刑大大隊長的林明佐，被檢方查出涉嫌在在職期間，洩密給女友徐培菁，而徐培菁正是九州集團的重要幹部之一，檢方認定，林明佐涉嫌洩漏偵查秘密、收賄及財產來源不明等罪嫌案件，其犯罪結構猶如電影《無間道》。

去年10月，案件首度開庭，也是林明佐被收押後首度露面，當時他全身消瘦，且因腳部有傷，被法警推著輪椅進入法庭，林明佐當時以文件遮擋臉部，不敢忘向媒體，相當狼狽。

林明佐消瘦一大圈有原因，他以患有脊椎瘤為由聲請停押，結果遭地院駁回。今年1月甚至傳出，他因脊椎瘤導致大小便失禁，甚至泌尿道出現感染情況，再次求交保，仍被台中高分院駁回，後續則因病至中國附醫戒護就醫開刀。

▲林明佐在台中刑大大隊長期間，涉嫌洩密給九州集團。（圖／ETtdoay資料照）



不過，林明佐雖然有點慘，但開庭時依舊能看出「刑事戰將」的氣勢，當時林僅承認戶頭有2117萬元是不明財產，其餘堅稱「我一概不認」，甚至法官提問與女友徐培菁為何共用車輛、是否收受賄絡？反嗆法官「邏輯有問題」。

前一次延押庭，林明佐被裁定續押。當時台中地院認為，林自己坦承將九州集團重要幹部徐培菁之對話紀錄刪除，恐有勾串滅證之虞。且就疾病部分，經函文台中看守所、中國附醫等，並非一定得保外就醫才能痊癒。

案件角色包含九州集團總裁陳政谷今2億交保，旗下3、4名要角近期也以500至600萬交保，全案被告多達20多人，靜待法院續行審理。