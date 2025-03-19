宏都拉斯客機「起飛1分鐘」墜海！　至少12人死亡

記者張方瑀／綜合報導

宏都拉斯（Honduras）一架客機18日晚間自羅阿坦島（Roatán）起飛後不久便墜入加勒比海，造成至少12人死亡。當局已展開搜救行動，目前仍有一名乘客下落不明。

根據BBC報導，這架Lanhsa Airlines捷流客機（Jetstream）在當地時間18日從羅阿坦島起飛，目的地為拉塞瓦（La Ceiba），未料起飛不到一分鐘便墜海。

宏都拉斯民航官員帕迪利亞（Carlos Padilla）表示，飛機升空後不久，便突然向跑道右側急轉，隨後墜入海中，導致嚴重傷亡。

▲▼宏都拉斯（Honduras）一架客機墜毀造成12人死亡。（圖／路透）



當時機上載有18人，宏都拉斯國家警察與消防部門表示，有5人獲救、12人死亡，還有1人下落不明。根據當地媒體報導，罹難者中包括知名宏都拉斯音樂家蘇亞索（Aurelio Martinez Suazo）。

事故發生後，宏都拉斯總統卡斯楚（Xiomara Castro）立即啟動由軍方、警察、消防隊、紅十字會及衛生部等緊急救援單位組成的國家緊急應變委員會，前往事故地點進行救難協助。

官方發布的影片顯示，救援人員在黑暗中於岩岸邊進行搜救，並利用小艇與擔架運送傷者。目前受傷的倖存者已由空軍運送至聖佩德羅蘇拉（San Pedro Sula）市的醫院治療。

目前失事原因尚不清楚，但羅阿坦市長指出，事故當天天氣狀況正常，應不是天候因素造成，宏都拉斯民航局（Honduran Civil Aeronautics Agency）正在就事故原因進行調查。