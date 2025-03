快訊／宏都拉斯客機墜海6死！　還有「8人困機艙」摸黑搶救中

▲宏都拉斯客機墜海,救難人員摸黑搜救。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀/綜合報導

宏都拉斯一架載有18人的客機在起飛後墜海,已確認造成6人死亡,有4人平安獲救,目前救難人員仍持續搜救當中,其餘8名乘客可能被困在機艙內。

這架隸屬於Lanhsa航空(Lanhsa Airlines)的「捷流」(Jetstream)客機從羅阿坦島(Roatán)起飛後不久墜入海中。當時搭載15名乘客和3名機組人員,當地警察局長穆尼奧茲(Lisandro Muñoz)表示,「由於飛機墜入海中,搜救工作非常困難。」

這架飛機原定飛往宏都拉斯本土的拉塞巴(La Ceiba)機場。消防局長格雷羅(Wilmer Guerrero)證實,已確認6人死亡,還有8名乘客可能被困在機艙內。

根據當地媒體提供的航班名單,乘客中包括一名美國籍、一名法國籍的乘客,還有2名未成年乘客。

