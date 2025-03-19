美國商務部長再強調台灣重要性：失去台灣晶片將無法製造汽車

▲美國商務部長盧特尼克表示，美國正在積極阻止中國取得美國晶片，也強調台灣的重要性，一旦失去台灣晶片，將無法再生產汽車。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國商務部長霍華德·盧特尼克（Howard Lutnick）18日表示，為了阻止中國獲得美國的晶片，川普政府正在積極在尋求企業和外國政府的幫助，他也重申中國新創公司DeepSeek的AI不當使用了美國晶片，也警告美國一旦失去台灣的晶片，將無法繼續生產汽車。

根據路透社報導，盧特尼克18日在商務部工業安全局（BIS）會議中感嘆，許多人為了賺錢，不惜透過走私或其他方式，將美國的晶片賣到中國，「人們拿走我們的晶片，然後把晶片賣到中國賺錢」、「他們試圖透過幫助那些反對我們的人，來摧毀我們的生活方式」。

盧特尼克直言，川普政府正在尋求各國企業和外國政府的幫助，試圖將晶片的出口管制納入貿易協定，「各國將決定他們是否與美國自由開放的生活方式保持一致，或者他們為了賺更多的錢、買入更便宜的東西，願意出賣自己的靈魂，把靈魂出賣給那些想要傷害我們的人」。

盧特尼克最後也警告，如果美國失去台灣，無法繼續取得台灣的晶片，「這些晶片供應不上，美國就無法製造汽車」。