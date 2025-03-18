　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／11縣市低溫特報　「急凍剩6度」時間地點曝光

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

▲中央氣象署18日晚間10點35分發布低溫特報，。（示意圖／ETtoday資料照）

記者趙蔡州／台北報導

中央氣象署18日晚間10時35分針對11縣市發布低溫特報，因18日晚間強烈大陸冷氣團或寒流南下，明天（19日）強烈大陸冷氣團或寒流影響，各地天氣寒冷，有10度以下氣溫發生的機率；今晚至明北部及東北部地區有持續 10 度左右或 6 度以下氣溫（橙色燈號）發生機率。

氣象署指出，低溫區域（橙色燈號）新竹縣、苗栗縣有6度以下氣溫發生的機率；新北市、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，基隆市、台北市、桃園市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據氣象署資料，目前低溫特報發布範圍包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、宜蘭縣等11縣市，預計影響時間將持續到19日晚上7時。

氣象署提醒，民眾應注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。


低溫橙色燈號1（平地低溫6度以下）：
新竹縣、苗栗縣

低溫橙色燈號2（平地低溫10度以下且連續24小時12度以下）：
新北市、宜蘭縣

低溫黃色燈號（平地低溫10度以下）：
基隆市、台北市、桃園市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣

▲低溫特報

▲氣象署低溫特報地圖。（圖／氣象署提供）

資料來源：氣象署

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
611 2 7205 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
三重13歲少年走失　僅穿薄長袖「沒錢吃飯」
比特犬飼主身分曝光！曾是上市公司董座

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／11縣市低溫特報　「急凍剩6度」時間地點曝光

林口人超猛！國小女童失蹤「一堆暖人出動」街頭大喊名字尋人

聽我媽的就好！12星座「媽寶男」指數曝　1星座100%奪冠

接家寧案子被洗版「理鴻敢」！家寧律師發聲了

捷運驚見豬哥亮「分身」　同款髮型及黑框眼鏡宛如還魂

入夜後冷空氣更強「可能升級寒流」　周四清晨最凍剩9度

台南「國家美術館籌備處」將掛牌！台灣第一座專責近現代美術

努力回報就翻倍！4星座「今年高能成長」　事業、財富旺到爆

比在市區買划算！豐原太平洋百貨購物節登場　推最高回饋35%

跟Andy領相同薪資！網忽然get到「家寧刪IG貼文」原因：你很強欸

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

#邊荷律 想帶 #李珠珢 吃台灣美食　笑喊：讓她加入我的胖胖Team

【脾氣超好】男友手滑毀蛋糕還弄髒裙子　女友零動怒！繼續開心擺拍

2度開車窗咬騎士 #比特犬 飼主致歉：拉不住

GD跳aespa〈Whiplash〉　網笑：是在復健嗎XD

【泰格與雪兒】她的職業病

#賓士 掀引擎蓋「盲開」逃逸！駕駛：準備賣車不想被查扣 #台中

孫德榮挺孟耿如「她錯在哪？」　「她很偉大」：憑什麼被霸凌#星光雲REELS

#警車 禮讓行人遭追撞！騎士倒地再擦撞BMW #新北

Jennie曝香奈兒大使待遇　機場快速通關：付錢就有

快訊／11縣市低溫特報　「急凍剩6度」時間地點曝光

林口人超猛！國小女童失蹤「一堆暖人出動」街頭大喊名字尋人

聽我媽的就好！12星座「媽寶男」指數曝　1星座100%奪冠

接家寧案子被洗版「理鴻敢」！家寧律師發聲了

捷運驚見豬哥亮「分身」　同款髮型及黑框眼鏡宛如還魂

入夜後冷空氣更強「可能升級寒流」　周四清晨最凍剩9度

台南「國家美術館籌備處」將掛牌！台灣第一座專責近現代美術

努力回報就翻倍！4星座「今年高能成長」　事業、財富旺到爆

比在市區買划算！豐原太平洋百貨購物節登場　推最高回饋35%

跟Andy領相同薪資！網忽然get到「家寧刪IG貼文」原因：你很強欸

Everglow王怡人認了「出道6年0收入」！　吐心聲：不想放棄這職業

桃園啟英高中成立寵物經營科　開創毛孩大經濟

桃園統領廣場響應3／22世界關燈日　推動綠色消費愛地球

桃園青年局攜手印度知名加速器　共助新創團隊接軌國際

中壢仁海宮建廟200周年春酒餐會　首度恭請「最大咖」女神蒞臨

錢錢吸收變差「6天後確診胃癌」　米可白崩潰：剩不到幾個月能活

比特犬飼主身分曝光「曾是上市公司董座」　本人回應了

小三作法斷男友桃花「終生不舉」！詛咒反噬肚中寶寶　超慘下場曝光

三重13歲少年走失！僅穿薄長袖「沒錢吃飯」　警方緊急尋人中

「排球甜心」廖苡任攻讀博士　不捨結束旅日生涯：不能自私

【上個廁所壓力山大】哈士奇進廁所直盯媽看 被趕走後轉身背對守候XD

生活熱門新聞

最正禮儀師助理「絕美內衣照」曝光　1.1萬人朝聖

快訊／冷氣團發威！竹縣尖石鄉新光國小停班課

接家寧案子被洗版　家寧律師發聲了

拉比特犬上車！飼主「1動作」被抓包不對勁

衰運降臨！3星座「今年很苦不好過」

快訊／「全台有雨」下最大地區曝　清晨8.9℃今晚挑戰寒流

網忽然get到「家寧刪IG貼文」原因：很強欸

家寧聲明「律師事務所被灌爆」　網1星洗版：一戰成名

對手亮身分了！Andy委任律師發聲

做經血糕給男友　狂女被酸回擊了

剴剴案「倒數2天」再開庭！Threads洗版求團結

細看比特犬「2次攻擊」不像巧合！他揪3詭異點：某種信號

入夜後冷空氣更強「可能升級寒流」　周四清晨最凍剩9度

男大生「CPR狂壓800下」救不回　家屬淚謝

更多熱門

關鍵字：

氣象雲天氣氣象降溫低溫低溫特報

讀者迴響

熱門新聞

家寧身心俱疲發4聲明！　揭頻道財務狀況「與Andy領取相同薪資」

高以翔過世6年…前女友Bella結婚了！

獨／飼主稱狗會開車窗關鍵畫面打臉　

最正禮儀師助理「絕美內衣照」曝光　1.1萬人朝聖

快訊／冷氣團發威！竹縣尖石鄉新光國小停班課

5歲童跌進鵝肉店滾燙湯鍋　女要賠252萬

接家寧案子被洗版　家寧律師發聲了

楊晨熙突發「不自殺聲明」！

快訊／《周處除三害》男星證實過世　曾被百靈果、博恩大讚！

比特犬咬2騎士　飼主兒子發5點聲明道歉

金秀賢在金賽綸家親暱片曝光

快訊／沒入比特犬現場曝！Lucky拒絕入籠

拉比特犬上車！飼主「1動作」被抓包不對勁

暴打拉K女員工+賣假名牌　「直播界男神」收押

即／台中勤美誠品又傳墜樓！當場死亡

更多

最夯影音

更多

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

#邊荷律 想帶 #李珠珢 吃台灣美食　笑喊：讓她加入我的胖胖Team

【脾氣超好】男友手滑毀蛋糕還弄髒裙子　女友零動怒！繼續開心擺拍

2度開車窗咬騎士 #比特犬 飼主致歉：拉不住

GD跳aespa〈Whiplash〉　網笑：是在復健嗎XD

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面