快訊／11縣市低溫特報　「急凍剩6度」時間地點曝光

▲中央氣象署18日晚間10點35分發布低溫特報，。（示意圖／ETtoday資料照）

記者趙蔡州／台北報導

中央氣象署18日晚間10時35分針對11縣市發布低溫特報，因18日晚間強烈大陸冷氣團或寒流南下，明天（19日）強烈大陸冷氣團或寒流影響，各地天氣寒冷，有10度以下氣溫發生的機率；今晚至明北部及東北部地區有持續 10 度左右或 6 度以下氣溫（橙色燈號）發生機率。

氣象署指出，低溫區域（橙色燈號）新竹縣、苗栗縣有6度以下氣溫發生的機率；新北市、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，基隆市、台北市、桃園市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據氣象署資料，目前低溫特報發布範圍包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、宜蘭縣等11縣市，預計影響時間將持續到19日晚上7時。

氣象署提醒，民眾應注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。



低溫橙色燈號1（平地低溫6度以下）：

新竹縣、苗栗縣



低溫橙色燈號2（平地低溫10度以下且連續24小時12度以下）：

新北市、宜蘭縣



低溫黃色燈號（平地低溫10度以下）：

基隆市、台北市、桃園市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣

▲氣象署低溫特報地圖。（圖／氣象署提供）

資料來源：氣象署