接家寧案子被洗版「理鴻敢」！家寧律師發聲了

記者柯振中／綜合報導

網紅「眾量級」Andy與家寧的事件持續延燒，家寧18日透過律師發出聲明，指稱自己跟Andy同樣都領月薪、獎金，掀起大量討論。對此，家寧的委任律師郭柏鴻表示，正常就是會碰到這種案件，目前程序仍在討論中，家寧也會透過影片對外說明。

家寧委託理鴻法律事務所，對外發布4點聲明，內容強調自己從公司成立以後，與Andy一樣都領月薪、獎金，並指稱雖然自己是公司董事，但從未參與公司營運，也不清楚實際收益情況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲家寧委任律師發出聲明，律師被網友洗版「理鴻敢」。（圖／翻攝臉書／家寧+0）



家寧指稱，她曾數度要求提供財務資料，但都沒有獲得回應。對於Andy未能獲得應有的報酬，她也完全理解，目前她身為群海公司股東、監察人，將針對財務資料不明一事，與律師研擬後續對策。

▲家寧委任律師發出聲明，律師被網友洗版「理鴻敢」。（圖／翻攝臉書／家寧+0）



家寧還說，去年成立的「秘月期 POPOO」YouTube頻道，未來將以個人名義成立公司或工作室，相關業務的經營與收益，與群海公司無關。

由於家寧與家人近日受到大量網友撻伐，如今有律師事務所接下了案子，引起了不小的討論，更有許多人留言稱「理鴻敢」、「專打逆風局」。

▼家寧聲明全文。（圖／翻攝臉書／家寧+0）



對此，根據TVBS報導，家寧的委任律師郭柏鴻表示，正常的情況下，就是會碰到各種案件，他們會努力把事情做好。目前程序仍在討論當中，家寧也會發布影片對外說明。