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網控欠債養惡犬！揪「3詭異點」質疑飼主　本人親反擊陰謀論

徐姓男子飼養的比特犬在11天內咬傷2名機車騎士。（圖／翻攝畫面）

▲徐姓男子飼養的比特犬在11天內咬傷2名機車騎士。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

台北一名徐姓男子飼養比特犬「Lucky」，卻在載愛犬出門時，發生「跳窗咬人」事件，短短11天內發生2起，引發社會譁然。事後網友肉搜發現徐男是詐欺慣犯，曾掏空上市公司負債，甚至爆出陰謀論，認為刻意訓練犬隻防身。針對外界猜測和疑慮，本人也一一回應反駁了。

回顧此案，徐男飼養的比特犬，在本月6日和17日上午，都因為開車等紅燈時，「自行開窗」衝出去咬傷機車騎士。就有網友查詢判決書發現，徐男有許多詐欺前科，過去曾掏空上市公司，負債超過10億，因遭追討債務宣告破產，還因此遭限制出境。由於監視器畫面有許多疑點，引來網友質疑是故意為之，爆出陰謀論。

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對此，徐男向《三立新聞》坦承，他之前是公司的董事長沒錯，但現在已經退休在家養老，網友挖出的司法判決也是他沒錯，但他都被判無罪，現在沒有任何刑事前科，自然也沒有欠債的問題，養狗防身更是無稽之談，因為他單獨外出的次數更多、更頻繁。

針對網友提出3大疑點，徐男也作了回應：

1.第1次攻擊案，監視器拍到車窗下降前，車輛有異常晃動，車窗打開不到1秒鐘，比特犬就衝下車傷人，飼主第一時間沒下車查看，卻用駕駛座中控功能關閉車窗，疑似故意開窗讓愛犬傷人。

●徐男回應，當時狗在車內就很激動，才會按到車窗按鈕，沒等到完全開啟時就跳下車，他發現後就立刻下車，並沒有刻意拖延時間。

2.第2次攻擊案時，車窗開啟後比特犬並沒下車，還在副駕駛座，7秒後才跳下車，而且後座車窗按鈕沒有一鍵下降跟上升的功能，是為防止小孩誤觸夾傷的設計。

●徐男回應，第1次攻擊案發生後，他承諾會增加防範措施，所以在後座加了鐵鍊，沒想到狗居然掙脫鐵鍊，讓他始料未及。另外，受傷騎士透露，前面有另名騎士挑釁狗，才會讓狗激動不已，因此騎士能體諒他的處境，決定暫不提告。

3.當時飼主下車先拉開比特犬，再把狗帶回車上時發現，車窗居然無法關閉，顯然駕駛座旁的開關已經鎖上，研判開窗的就是駕駛。

●徐男回應，當時他有鎖上中控鎖，所以不清楚為何狗還能開窗，或是車窗為何能一鍵升降，而帶狗回到車上時，中控鎖還是鎖上的，車窗才會無法關閉；他也為此詢問汽車廠商，但對方無法解釋為何會發生這種事。

至於狗沒戴嘴套，徐男說明比特犬活動量大，他平時都會帶到偏僻山區散步，現在發生2次攻擊事件後，他也不敢再開車載狗出門，先前出門時都會戴上嘴套，並栓上2條鐵製狗鍊，遇到行人也會遠離，以確保他人安全，回到車上時才會解開嘴套。

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