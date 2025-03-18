2台灣人「租豪宅煉毒」在馬來西亞被抓　毒品總值近億

▲馬來西亞柔佛州偵破今年最大宗煉毒案，逮捕7名嫌犯，包括2名台灣人。（圖／翻攝自中國報）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞柔佛州偵破今年最大宗煉毒案，販毒集團租下豪宅與工廠充當製毒實驗室和倉庫，本以為可瞞天過海，在營運8個月後遭警方破獲。警方查獲近1300萬令吉毒品（近新台幣1億元），逮捕7人，包括2名台灣男子，正向移民局追查2名台灣人的入境資料。

中國報、星洲網報導，馬來西亞警方6日中午至11日深夜展開5次突擊行動，犯罪集團租下3處民宅當作煉毒室，其中包括豪華別墅，並把工廠充當倉庫存放毒品。初步調查顯示，犯罪集團是從2024年7月開始運作，先開設第一個煉毒基地，隨後才逐步增設其他煉毒地點。

▲▼警方查獲大量煉毒工具以及可供105萬人吸食的毒品 。（圖／翻攝自中國報）

警方在這些地點查獲大量煉毒工具，以及可供105萬人吸食的毒品，毒品總價值1294萬7100令吉，包括搖頭丸粉末以及冰毒；已知煉毒工具來自中國大陸，製毒原料則是在當地市場取得。除此之外，警方還查獲金飾、車輛等，若加上毒品，所有充公物品總值達1446萬令吉。

7名落網嫌犯年齡介於25歲至40歲之間，包括2名台灣人、5名馬來西亞人，均未吸毒，所有人皆負責不同的任務。警方認定，此販毒集團涉及其他外籍嫌犯，正追查其餘黨羽。

至於誰是主嫌、2名台灣人在此案扮演何種角色，警方表示，一切尚在調查中，警方正向移民局追查2名台灣男子的入境資料。

▼此案目前有7人落網。馬來西亞警方正向移民局追查2名台灣男子的入境資料。（圖／翻攝自中國報）