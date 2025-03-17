騎士改車燈顏色遭警盤查　心虛頻看口袋...乖乖交出2包K毒

▲游姓騎士因持有毒品騎車，遭警方逮捕帶回。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

北市南港警分局警員日前夜間巡邏行經南港路、成功路一段路口，發現一輛機車頭燈經過改裝與行照顏色不符，警員上前攔停盤查該機車，發現騎士游姓男子（32歲）神情詭異，眼光頻看自己的褲子口袋，警員根據經驗判斷有異狀，直接詢問「你口袋裡藏著甚麼東西？」游男無奈交出2包K他命毒品，警方當場將他逮捕帶回偵辦。

南港警方表示：當晚警員行經南港路二段、成功路一段路口，發現一機車頭燈改裝顏色不符規定，攔停機車騎士盤查，過程中察覺游男回應心虛、眼神游移並試圖掩藏右側口袋物品，後來自知行跡敗露，主動交出第三級毒品K他命2包（毛重1.58公克）。





警方當場查扣並依違反「毒品危害防制條例」帶回偵辦，製作毒駕觀測表並採驗騎士尿液，若檢驗陽性後函送吸毒駕駛，涉犯公共危險罪。警方藉此案例呼籲，毒品嚴重危害吸食者自身健康，警方將持續查緝毒品、守護社會安全。

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