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傳播妹陪酒引發開槍　屏東里港警掃蕩小吃部+摩鐵…逮5條通女

▲里港警分局17日晚實施擴大臨檢 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警分局17日晚實施擴大臨檢。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

因應有女陪侍店家常衍生治安問題，汽車旅館常有他轄不法分子駐留躲藏，里港警分局17日晚間，由分局長温基興下令自辦威力掃蕩臨檢，規劃並親自帶隊針對轄區有女陪侍之小吃部加強臨檢約制，同時針對有可能藏匿犯嫌之汽車旅館加強查緝，在九如鄉某汽車旅館查獲身背五條通緝之女性通緝及轄區毒品人口1名，當場查扣海洛因注射針頭2支、海洛因毒品及安非他命吸食器，將2人分別移送法辦。

▲里港警分局17日晚實施擴大臨檢 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警分局17日晚實施擴大臨檢 。（圖／記者陳崑福翻攝）

偵查隊隊長陳忠義指出，警方昨晚針對轄區有女陪侍之特殊營業場所進行大規模臨檢掃蕩，同時約制業者及傳播小姐勿有不法行為；此外，亦特別針對轄區有可能藏匿犯嫌之汽車旅館進行臨檢，在九如鄉某汽車旅館內緝獲身背5條通緝罪（毒品、詐欺、竊盜、行駛偽造貨幣等通緝）的35歲張姓女子，及轄區列管毒品人口1名，當場查扣海洛因注射針頭2枝、安非他命吸食器2組、海洛因2包、海洛因殘渣袋2包，全案依法逮捕及移送地檢署偵辦。

▲里港警分局17日晚實施擴大臨檢 。（圖／記者陳崑福翻攝）

據悉，遭「5條通」的張姓女子於今年1月起分別因案遭通緝，她知道被通緝因此四處躲藏，警方在她身上也查獲毒品。

分局長温基興表示，為展現維護治安的決心，防制轄區治安事件發生，警方將持續分析熱時熱點，針對治安顧慮場所規劃優勢警力執行威力掃蕩臨檢專案勤務，強力臨檢轄內易滋事之治安顧慮場所，宣示警方對於任意滋事擾亂安寧事件決不寬貸，並將全力查緝膽敢違法犯嫌到案接受法律制裁，讓民眾安心。呼籲民眾，如有發現不法立即撥打110報案電話通報警方，共創安居樂業之環境。

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