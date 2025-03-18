中華眷總臺南分會3／15成立　王映華當選第一任理事長

▲臺南市中華眷村文化發展協會3月15日成立，成為南臺灣宣揚眷村文化的生力軍。（圖／中華眷村總會提供，以下同）

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全台各地推廣眷村文化不遺餘力，繼桃園、新竹、台中分會成立之後，臺南市中華眷村文化發展協會也於3月15日舉辦成立大會暨第一屆會員大會，進行首屆理監事暨理事長選舉，由王映華當選第一屆理事長。

成立大會上，中華眷村文化發展總會趙怡理事長親自率領總會重要幹部出席支持與恭賀，包括顧委會主任委員孫慶餘、祕書長李慶平、副秘書長李天鐸、理事郭克智和楊慶永。更有眾多貴賓親臨會場力挺，包含：顧委會榮譽主任委員前陸軍總司令陳鎮湘上將、前國防部軍備局長陳立嘉中將、前國防部總督察長劉守仁中將及中華日報社長邵英傑等人。

▲中華眷村文化發展總會理事長趙怡（左1）表示，成立協會是為了發揚眷村文化、團結大家，希望更多第三代眷村子弟加入。

中華眷村文化發展總會理事長趙怡致詞時表示，成立協會是要把當年的眷村文化找回來，透過聯誼活動、座談會團結大家、發揚眷村文化，希望有更多第三代的眷村子弟一起加入。協會有四個精神，第一是愛中華、我們熱愛中華文化；第二個愛國旗，愛青天滿地紅的國旗；第三愛台灣，我們生於斯長於斯，兩代都為台灣貢獻犧牲，我們不愛台灣，誰愛台灣；第四愛和平，我們走過烽火年代，我們了解戰爭的殘酷、和平的可貴，兩岸一定要和平繁榮，也希望大家一起努力。最後，他也強調，協會是獨立社團、沒有政黨或社團的贊助、都靠會員大家出錢出力，非常感謝大家願意為協會盡心盡力。

首屆臺南市中華眷村文化發展協會理事長王映華致詞表示，我是空軍退休，一定會致力於弘揚眷村文化。協會現在成員中，囊括了黨、政、軍、學、商、多位民意代表和在地鄉親，我們的使命感是要透過辦活動、辦講座，將眷村文化繼續傳承下去，讓年輕一輩不忘本、認識中華文化的可貴，讓我們一起努力。

▲為支持臺南分會，中華眷村文化發展總會顧委會主任委員孫慶餘（右）特別捐贈5萬元，由首屆王映華理事長代表受贈。

在成立大會上，中華眷村文化發展總會顧委會主任委員孫慶餘也特別捐贈5萬元，支持臺南市中華眷村文化發展協會，由新上任王映華理事長代表受贈。