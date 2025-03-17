家樂福多了「聊天櫃檯」！超萌標示網狂讚　業者說明暖心功能

▲家樂福突然多了「聊天櫃檯」超暖功能曝光。（圖左／Threads @0._.cai._.1提供；圖右／記者湯興漢攝）

記者林育綾／台北報導

量販賣場商品服務多元，是許多長者和家庭喜歡消費的地方，不過一名網友近來在宜蘭家樂福發現，多了一處「聊天結帳機台」，並註明是「宜蘭鄉親專屬服務」，還標示「勁貼心」，笑說「宜蘭人是多愛聊天」，查到設立原因是讓高齡者減少孤獨感，網友也狂讚好暖心。業者說明，宜蘭有特別標示，其他地區沒有特別標示出來，主要是針對長者提供更廣泛的聊天。

▲宜蘭家樂福多了聊天櫃檯。（圖／Threads 網友「0._.cai._.1」提供）

一名網友日前在Threads發文，貼出宜蘭家樂福多了一個聊天結帳機台，還標明「勁貼心」、「宜蘭鄉親專屬服務」，而在台北或其他地區的家樂福，都沒看過有類似服務，讓網友也笑說「宜蘭人是多愛聊天 很好笑」。

網友查詢設立原因，在荷蘭也有連鎖超市推出相似服務，由於「孤獨感」是全球老人經常面臨的議題，顧客們在「聊天結帳櫃檯」透過跟店員閒聊，可增加跟社會連結機會，緩解孤獨問題，特別是針對退休在家、很少跟人接觸的老人，或是缺乏跟同事互動的社會人士也能使用，網友看了功能也直讚「好暖心」。

貼文也引發許多網友討論，紛紛留言「這很棒耶！對孤單或是想被關懷的人來說是一個很好的平台，還沒有負擔！只是店員要很會聊天就是了」、「覺得很貼心」、「還寫『勁』貼心，太可愛惹吧！」、「這服務很符合高齡化社會耶，讚！」、「給E人用的，我這個I人還是去自助結帳櫃檯好了」，有人則說「我也I人，但好想體驗看看」。

還有人問「會不會大排長龍，因為一直聊天動不了？」有實際體驗者現身表示，在這結帳過兩三次，覺得店員會看情況，如果看起來很緊急，結帳人員也不太會聊，並會動作加快；如果你看起來很鬆，就會慢慢的，但該提醒的也會提醒，像是滿額禮、來店禮等等。

《ETtoday新聞雲》實際詢問家樂福，業者表示，宜蘭確實有特別標示出來，類似服務台性質，屬於廣泛的提供顧客聊天，主要針對長者。而在其他地區，顧客有問題也都可以到服務台，只是沒有像宜蘭一樣特別標示出來。