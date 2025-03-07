超市量販生鮮「買1送1」大集合！高麗菜1顆38元限時超殺價

▲家樂福多款生鮮蔬菜「買1送1」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

繳稅季前省荷包，家樂福再加碼一波生鮮蔬菜「買1送1」，包括青江菜、小白菜、萵苣等多款有機葉菜類每包39元任搭「買1送1」，履歷牛番茄、金針菇、澳洲穀飼板腱牛排、水果彩椒等通通買1送1，高麗菜更祭出優惠38元。愛買量販也推出台灣高麗菜1kg每粒特價39元，以及多款優惠。

▲家樂福多款有機葉菜類每包39元，任搭買1送1。（圖／業者提供）

★家樂福

家樂福即日起至3月10日，多款指定生鮮買1送1：

●有機葉菜類每包39元，任搭買1送1：有機青江菜、小白菜、有機小松菜、有機黑葉白菜、有機福山萵苣、有機菠菜、有機山茼蒿、有機A菜、有機青松菜。

● 履歷牛番茄，每盒約500克，79元買1送1。

● 履歷甜豆莢，每盒約200克，69元買1送1。

● 有機丸株金針菇，每袋約200克，15元買1送1。

● 冷藏澳洲穀飼板腱牛排，每盒約180克，240元買1送1。

● 有機黑美人菇，每包約500克，99元買1送1。

●家樂福嚴選迷你水果彩椒，每盒約300克，95元買1送1。

●家樂福有機高麗菜49元。

●慣性栽種高麗菜優惠38元。

●INLOVE CAFÉ冰/熱拿鐵12oz，45元，買1送1。

▲牛番茄、彩椒等多款蔬菜買1送1。（圖／業者提供）

另外，即日起至3月31日，家樂福量販/超市集鮮換好禮，含熟食、海鮮魚肉、肉品、蔬果及麵包，會員單筆購買滿200元贈1點，滿10點可兌換氣炸人生「氣炸鹹酥雞(約600克/包/九層塔口味/價值180元)」，單筆滿800元以上即可抽150萬點紅利點數。

★愛買

愛買量販即日起至3月9日，生鮮也推出優惠，台灣高麗菜1kg每粒特價39元、有機金針菇2包特價29元，APP會員購買牛肉全系列「滿500元現折50元」。

▲愛買量販限時特價39元。（圖／業者提供）

其他食品類，即日起至3月18日，哈根達斯品脫全系列特價199元，買再贈50元折價券。即日起至3月11日馬玉山品牌商品滿200元，現折20元。即日起至3月10日，桂格穀物商品滿399元，現折40元。得意的一天油品系列，滿399元現折40元。

生活用品類，即日起至3月10日髮類商品(含洗髮/潤髮/護髮/造型/染髮) 滿499元現折80元。永豐餘紙類商品，滿399元現折40元。花仙子克潮靈系列，滿199元現折15元。