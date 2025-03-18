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性侵妹妺還偷拍！父母討回家產　噁男1800萬股票+現金都沒了

▲桃園市黃姓女子去年9月向游姓女子索討債務，2人口角後，黃女毆打游女後見其倒地，再以逾百公斤體重刻意重壓其身上，導致其傷重不治。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲獨子獲得父母贈與1800萬卻被揭發惡行，法院判需返還。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名王姓老翁與妻子因寵愛獨子，先後贈與價值950萬的股票及840萬元現金，事後才發現獨子過去竟曾猥褻、性侵胞妹，還因照顧父母問題發生衝突打傷妹妹，讓兩老憤而提告要求撤銷贈與。法院審理後，認定獨子的傷害行為符合民法撤銷贈與的要件，判決他須歸還1790萬元財產。

判決指出，王姓老翁育有1子3女，自2001年起，兩老陸續將名下950萬股票和840萬元現金送給寶貝獨子，後來兩老得知，獨子40多年前曾對兩名胞妹伸出狼爪，雖因女兒年幼而未被揭發，長大後他仍持續對胞妹有不當行為。

2021年，獨子甚至在家中安裝針孔偷拍胞妹，並因父親照護問題與胞妹發生肢體衝突打傷了妹妹，胞妹憤而提告並聲請保護令獲准。兩老知悉此事後，氣憤難平，認為獨子的行為嚴重違背倫理，符合撤銷贈與的法定要件，遂向法院提告，要求返還財產。

獨子在法庭上辯稱，早年猥褻指控已遭地檢署不起訴，且胞妹因不滿父親重男輕女，才對他提告及申請保護令。此外，他指控母親已失智，認為胞妹是以父母名義提告，已違背父母親的本意。

法院審理時，曾親自詢問王姓老翁，發現他對家庭狀況仍能清楚陳述，並明確表示聘請律師提告的意願；而王妻雖然有輕度失智，但經醫院診斷，其認知功能仍屬穩定，且能正確應答法院詢問，確認兩人具訴訟能力。

法官認為，雖然獨子的猥褻與性侵指控因證據不足未起訴，但他2021年與胞妹發生衝突，被法院判刑拘役20天，已符合故意侵害要件，依法可撤銷贈與，因此判獨子須歸還母親840萬元現金，而父親贈與的950萬元股票及現金部分，因為父親在官司進行中過世，則歸還給父親的遺產繼承人，全案還可上訴。

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