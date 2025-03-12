再挖家寧妹黑歷史「1句反咬Andy」分手內幕！網怒：真敢講

▲Andy指控家寧一家人把他踢開。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）



網搜小組／劉維榛報導

眾量級Andy指控，辛苦經營頻道10年，期間卻只領3萬至5萬5000元的月薪，分手後更是一腳被踢開，「一個百萬YTR年平均賺到8位數算合理吧？」網友們同時也翻出家寧妹在IG曬出千萬豪車、勞力士照片，甚至去年一篇「有關姊姊與Andy」的分手回應也被挖出來，讓人感嘆「果然不是一家人，不進一家門！」

Andy與家寧於去年10月分手，後來女方設新頻道「秘月期POPOO」，影片中，她的語調和發言內容極為詭異，觀眾看完後直呼「超毛」，懷疑捲入邪教之中。當時就有網友在Threads直呼，為何兩人分手後，Andy看起來很快樂，是因為離開邪教嗎？結果引來家寧妹回應一句，「有沒有想過到底是誰的問題？」

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▲家寧妹替姊姊分手抱不平 。（圖／翻攝Threads）



如今Andy無助拍片喊話，只想討回他辛苦賺來的錢就好。而家寧妹的一言一行也被挖出，有網友直言，「果然不是一家人，不進一家門，難怪媽媽可以理直氣壯的端走整間公司...呵呵。」

網友們痛批，「她很敢講喔，就算是Andy問題，那叫她把錢吐出來」、「一人一封檢舉信、退訂重量級，訂閱Andy老師，我覺得是力所能及的幫助」、「經紀人過得比本人富裕太多，我是沒看懂...經紀人沒問題，那是誰的問題」、「看到你這留言覺得你好可笑，錢吐出來啦」、「做人真的要善良啦！真的」、「真敢講欸！還錢啦」。