Andy領5.5萬！網怒挖「家寧妹蹲千萬豪車旁」手戴勞力士、GUCCI鞋

網搜小組／劉維榛報導

眾量級Andy痛訴， 頻道從2016創立以來，帳務都是由家寧媽媽管理，他每月只領3萬至5.5萬及微薄年終，分手後卻被一腳踢開，甚至被要求簽股權轉讓。這些年來，由家寧妹妹擔任經紀人，有網友挖出她IG奢侈私生活，開豪車、穿名牌、手戴勞力士等照片。

Andy指出，因信任家寧媽媽，因此把眾量級的財物都交給對方管理，頻道自2016年9月18日創立，但2018年前7個月只月領3萬，2019年至2024年10月期間變成5萬5000元月薪，以及微薄獎金，他曾主動要求看財務帳目，但總是被推拖。

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▲ 網友發現家寧妹與千萬保時捷合照。（圖／翻攝Threads）



Andy直言，一個百萬YTR年平均賺到8位數算合理吧，總不可能1個月只發5萬多的薪水和微薄的年終獎金，「就想打發我吧？現在被你們全家一腳踢開」，面對已失去頻道經營權與商標權，他目前只想爭取辛苦賺來的錢就好。

此外，Andy也透露，眾量級經紀人的窗口是家寧的妹妹，就有網友怒搜當事人的IG，發現她的私生活過得非常富有，蹲在要價千萬保時捷GT3RS合照、手戴勞力士、腳踩GUCCI等。

實際查看家寧妹IG，只剩下3篇出遊露胸的照片貼文，引來網友狂轟質疑，「請還錢」、「別搞Andy喔，趕快處理還錢道歉」、「還錢啦，怎麼臉皮能這麼厚啊」、「拿別人的錢出去玩、買名牌包、開豪車，都不會不好意思哦」、「人家住小套房，你們吃香喝辣」。