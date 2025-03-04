偵查小隊長違法查個資！涉洩密遭起訴　竹市警局予以停職處分

▲新竹市警局指出，陳員已於羈押期間予以停職，提起公訴後將接續停職處分。（圖／翻攝自GoogleMaps）

記者楊永盛、劉人豪／新竹報導

新竹市警局一名陳姓偵查隊小隊長，受2名友人私下委託，登入警政知識聯網後，非法蒐集民眾刑案資料共3次，並將資料洩漏給2名友人，新竹地檢署依洩密、違反個資及財產來源不明等將3人起訴。對此，新竹市警局表示，陳員已於羈押期間予以停職，提起公訴後將接續停職處分，以維護警紀。

陳姓偵查隊小隊長，於2021年至2023年間，登入警政知識聯網後，非法蒐集民眾刑案資料共3次，並將前揭刑案資料洩漏予鄭姓、黃姓2人報復使用，另外陳員銀行帳戶內有來源不明現金共計843萬2495元，經過檢察官要求說明，迄今仍有139萬5680元財產無法提出完整、充分、詳實之說明，亦無法證明該款來源為合法，經新竹地檢署偵查終結，依洩密、違反個資及財產來源不明等將陳員以及鄭姓、黃姓等共3人起訴。

新竹市警察局指出，本案是新竹地檢署指揮本分局共同偵辦，偵查隊陳姓小隊長涉及違反個資法、洩密及貪污治罪條例財產來源不明等案，經新竹地檢署提起公訴，陳員前已於羈押期間予以停職，提起公訴後將接續停職處分，以維護警紀，並重申風紀是警察的命脈，再好的績效抵不過一件風紀案件。

本分局要求所屬廉潔自持，秉持「不掩飾、不庇縱、警紀警辦」的原則，絕不容許員警有違法犯紀情事，身為幹部應以身作則、勤管嚴教，相關考核監督不周責任，將視審判結果從嚴究責，以維護警譽。