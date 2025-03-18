代家寧發4聲明！律所臉書慘遭洗版　網狂刷1星：缺業績什麼案都接

▲Andy和家寧事件持續引起關注。（圖／翻攝自臉書／家寧+0、Andy老師）

圖文／CTWANT

YouTuber眾量級Andy去年10月和家寧分手，近日出面指控女方家把自己經營10年的頻道奪走，引發外界譁然。對此，家寧今天（18日）委託理鴻法律事務所發出4點聲明，強調她與Andy都是按月領取相同薪資及獎金，不清楚公司的財務資料。不過，網友們並不買帳，紛紛湧入律所臉書洗版，同時在Google評論留下1星負評。

家寧今天透過律師事務所表示，她與Andy分別擔任公司董事，自群海公司成立以來，2人皆僅按月領取相同薪資及獎金，且雙方多年來雖共同擔任群海公司董事，但未實際參與公司營運，對於公司之實際收益狀況，皆不甚知悉，自己也曾數度請求群海公司提供財務資料，惟皆未獲妥適回應。

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家寧強調，眾量級頻道是她與Andy共同創立，頻道上傳之影片皆為2人心血結晶，因此對於Andy表示未獲得應有之報酬，自己完全理解，也贊同相關收益應公平分配，使2人的付出皆能獲得應有保障，而她目前既為群海公司股東及監察人，亦將就財務資料不明一事，與律師研擬後續對策。

聲明曝光後，網友並不買帳，紛紛湧入律師事務所臉書洗版，狠酸「這就像是求證旁證加上主辦協辦所有單位全都是我的人，然後說他們做的跟我沒關係，我什麼都不知道」、「負責人是妳媽，經紀人是妳妹，然後說不清楚公司財務狀況？這種聲明理鴻敢發出來？」「律師費有拿夠50％嗎」、「在砸自己律師招牌嗎」。

不僅如此，不少人也在該律所的Google評論狂洗負評，並留言調侃「什麼案都接」、「專業歐，打一場逆風局」、「一顆給＋0，一顆給張媽媽，2顆星剛剛好，加油」、「恭喜上榜熱搜，給的到位沒有什麼辦不到的，你們厲害」、「開眼界了，這種案件貴公司也敢接？厲害厲害，看來貴公司滿缺業績的」。

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