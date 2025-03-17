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獨／台中少年遭「圍毆討300元丟包」！母心痛：看到黑車就會怕

記者許權毅／台中報導

台中一名石姓少年14日捲入一起糾紛案，因友人與人談判，卻反倒是石遭一輛黑車擄走，帶去中央公園圍毆。石姓少年甚至詢問「為何打我？」同夥還稱「不知道」。石母痛心表示，孩子現在看見黑車就會害怕，當時還遭亮刀恐嚇、逼迫吸毒，相當過分。

▲▼獨／台中少年遭「短刀抵脖擄走」圍毆！涉案人竟有警局門口吸毒89猴。（圖／記者許權毅攝）

▲台中一名石姓少年遭人擄走，親眼見到現場有亮刀，受到嚴重驚嚇，圖為石母轉述刀械長度。（圖／記者許權毅攝）

第二警分局稍早回應，專案小組將4名涉案少年查獲到案。初步了解，雙方疑似因在網路上挑釁，張姓少年等人夥同3名少年將石姓少年載至偏遠地點毆打，再將人載回案發處，恐嚇交出身上僅有的300元，隨即離去。警方已將涉案少年均查緝到案，依法通報送辦。

【相關報導】►獨／台中少年遭擄走圍毆！涉案者曾囂張在警局前吸毒　再進派出所

▲▼獨／台中少年遭「短刀抵脖擄走」圍毆！涉案人竟有警局門口吸毒89猴。（圖／記者許權毅攝）

▲▼石姓少年全身都是傷，還遭拿走身上僅有的300塊，丟包回擄人處。（圖／家屬提供、記者許權毅翻攝）

▲▼獨／台中少年遭「短刀抵脖擄走」圍毆！涉案人竟有警局門口吸毒89猴。（圖／記者許權毅攝）

回顧當天，14日凌晨1時許，石姓少年因友人徐姓少年與王姓少年等人有糾紛，多人聚集在北區一處巷弄，結果徐被母親帶返家，留下石姓少年，王姓少年等人竟找人到場，亮出短刀逼迫石姓少年上車，被3名陌生少年帶至中央公園圍毆。

石姓少年一度詢問王姓少年，為何自己會被打？王姓少年跟一名蔡姓少年均稱「不知道，可能是要打徐姓少年。」石母轉述少年說法表示，孩子先被打斷眼鏡，看不清楚，被帶至「有石頭、有公車」的一處停車場，後來才知道是中央公園，甚至把孩子的頭推去撞公車、石頭，在現場也一度逼迫孩子吸毒，所幸孩子拒絕。

▲涉案男曾。（圖／翻攝Instagram／當事友人）

石母透露，看見孩子全身都是傷，陪他去看醫生時，他看見黑色轎車就會害怕，晚上也都睡不好。犯案人原先有主動聯繫會負責，結果其中1個持刀的少年（疑似為在警局前吸毒者），又開始搞消失，相當氣憤。石母表示，孩子晚上在外逗留確實有問題，會時刻警惕他，但不管如何，這並不是陌生人打人的理由，要提告。

全案經第二警分局追查，稍早已經將涉案王姓少年等人帶回所內，全案朝傷害、妨害自由等罪嫌偵辦，預計移送少年法庭。

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