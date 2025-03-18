比特犬飼主疑涉「掏空」揹債10億！網推測養惡犬：為防債主

▲網友肉搜後發現，徐姓飼主疑為詐欺慣犯，且負債超過10億，養狗全為防債主。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

台北市文山區、大安區接連發生比特犬傷人事件，且2次皆因徐姓飼主所飼養的比特犬Lucky而起。事件發生以後，飼主也遭到網友肉搜，徐男兒子竟為「法律白話文運動Plain Law Movement」營運長徐書磊。案發後徐書磊也公開在社群媒體上致歉。不過，網友也指出飼主疑似是詐欺慣犯，曾經掏空上市公司且負債超過10億，為怕債主上門討債，才飼養Lucky防身，未料卻導致接連釀禍。

本月6日，徐姓飼主載Lucky於北市文山區停等紅燈時，發生跳窗咬人案件，原先臺北市動物保護處已介入展開調查，未料17日上午，徐姓飼主載Lucky行經大安區時，再次發生跳窗咬人事件。動保處認為徐姓飼主無法履行飼主職責，故分別裁處罰鍰5萬元及15萬元，並沒入犬隻。

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根據網友爆料及司法判決書查詢，可以了解到這名徐姓飼主，疑似曾經任職於某上市公司董事長，並負債累累欠債超過10億，更是於2021年3月29日就遭到高等法院宣告破產，網友也質疑徐男飼養Lucky，就是為避免讓債主上門討債時，有機會可以對其不利。

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