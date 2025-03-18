　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／開第一槍！被刪96%業務費「水電都欠繳」　監察院將提釋憲

▲▼監察院,監院,國家人權委員會,彈劾,糾正案,行政機關,國定古蹟,原台北州廳,森山松之助。（圖／記者李毓康攝）

▲監察院預算遭大砍。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

監察院114年度預算業務費遭刪逾96%，監察院今（18日）列舉多項影響範疇，包含監委調查業務通譯、證人及鑑定人等費用；財產申報停止授權介接財產資料服務，申報人僅能自行蒐集、到場查閱；積欠伊甸基金會委外勞務清潔費用，6位約用及部分駐點人員失業；無法繳交水電瓦斯費、電信費、郵資費、油料費等各項基本維運費用，目前已遭各公司稽催還債。監察院強調，已嚴重影響機關運作，待總統公布114年度中央政府總預算案時，同步向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分。

監察院再次強調，遭立法院大幅刪減歲出預算，已逾越合理的範圍，雖已採取相關業務調整措施，勉力在僅有之行政資源下，維持業務運作，惟對基本公務運作、職權行使、民眾權益及公共利益，明顯構成嚴重妨礙之處包含：第一、民眾陳情業務：監察院第6屆自109年8月至114年2月，收受人民書狀68,793件，平均每年收受約15,000件陳情案，預算遭刪除，嚴重影響民眾陳情權益。

監察院指出，縮減多元陳情管道：已暫停一般視訊陳情服務，未來恐將暫停傳真陳情服務，造成居住在偏遠地區民眾或數位設備不足之家庭，未能再透過本院陳情受理中心與各縣市審計處室建置之視訊系統陳情，或者是民眾無法再透由傳真方式向本院陳情，影響民眾陳情權益。

監院強調，延誤或無法回復民眾陳情處理結果：因郵資、紙張、碳粉、物品、資訊設備維護費等維持機關基本運作經費嚴重不足，現階段調整以電子郵件回復陳情民眾，對於未能利用電子郵件信箱陳情之民眾，造成信息不對稱，並延誤或無法回復民眾陳情處理結果，甚至對民眾形成數位落差待遇。

第二、調查業務：監察院表示，調查案件之行政責任難釐清，無法支應調查案件所需要的專業人員諮詢、通譯、證人及鑑定人等費用，致具高度專業、複雜的調查案件，行政責任甚難釐清。無法赴現場獲取重要事證：無法支應監察院為調查案件至院外履勘與辦理詢問所需要之費用，致未能親赴現場釐明與獲取重要事證及關鍵證詞。

第三、巡察業務：監察院坦言，中央巡察受限於雙北地區，地方巡察全面暫停，無法實地巡察瞭解政府施政作為及受理當地民眾陳情，造成監察院職權未能適當行使，影響民眾權益及公共利益。

第四、國際監察事務、議事運作：監察院指出，議事業務費用遭全數刪減，致使監察院院會、委員會等所需各項事務難以正常運作；該項費用項下之國際監察事務活動無法運作，監察院歷經許久努力經營，以中華民國監察院名義加入國際監察組織(IOI)，並於今(114)年主辦「2025年國際監察組織澳紐及太平洋地區監察使年會(APOR年會)」。

監察院於2024年成為伊比利美洲監察使聯盟(FIO) 區域外正式會員，議事業務遭全部刪除，導致監察院無法善盡組織會員義務；亦影響近年積極參與之亞太地區國家人權機構論壇(APF)，諸國國際交流的中斷，將對我國國際聲譽造成無法彌補的後果，影響我國國際聲譽。

第五、財產申報業務-陽光四法：停止授權介接財產資料服務：自114年3月1日起依法應申報財產公職人員，需自行蒐集財產資料。中止「政治獻金公開查閱平臺」線上查詢：「政治獻金公開查閱平臺」線上查詢雲端虛擬服務租用契約將於114年5月31日到期，屆時將改採到監察院現場查閱。

監察院續指，廉政專刊業務暫停辦理： 114年依法應刊登公報並上網公告之申報資料，改採到院現場查閱。影響陽光四法執行業務效率：申報、查核(閱、詢)等系統無維運經費，影響資訊輔助功能，人工作業成本將大量增加。

第六、人權業務：嚴重斲傷國家人權機構運作之獨立性，法定人權業務被迫縮減及停擺，有損我國國際人權形象；「亞太地區國家人權機構論壇（APF）」亦發表嚴正聲明，臺灣應確保符合《巴黎原則》之國家人權委員會之財政獨立和持續運作。

監察院指出，預算刪減也影響基本公務維運、公眾安全、環境維護及志工服務：無法繳交水電瓦斯費、電信費、郵資費、油料費等各項基本維運費用，目前已遭各公司稽催還債。無法依規定進行古蹟管理維護工作及投保災害險，危及古蹟本體安全；無費用進行環境清潔消毒、病媒蚊防制，嚴重影響環境衞生。

監院坦言，積欠伊甸基金會委外勞務清潔費用，6位約用及部分駐點人員失業，造成弱勢家庭經濟困擾及重傷其工作權益。無法依規定進行高低壓電氣設備、消防設備、電梯及飲水機、建築物公共安全等檢查，危及使用安全。無預算修繕辦公廳舍及機電設備，嚴重影響建築物使用安全，已造成無障礙升降平台無法正常使用。

監院表示，無法依規定進行公務車定期檢驗及投保強制汽車責任險，危及行車安全與保險理賠。無經費投保車體險、財產險及各項不動產保險，致生未來各項隱憂。無預算保養及維修公務車輛，嚴重影響行車安全。無法採購各項業務運作之紙張、信封及公物用品；無法支付公務車油料。無預算繳交燃料使用費、牌照稅、房屋及土地稅等法定稅金之納稅義務。

監院也提到，監察院為在有限之公務人力下提供民眾優質服務，爰藉由熱心志工熱忱奉獻，協助第一線同仁受理民眾陳情、外賓洽公導引、陽光四法諮詢及古蹟開放導覽事務，惟已無法依志願服務法規定，補助志工交通費及誤餐費，除影響業務進行外，亦抹煞志工熱忱奉獻意願。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
611 2 7205 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
比特犬跳車咬人！飼主遭疑「蓄意犯案」　警方：無從判斷
台大繁星錄取397人！8系缺額19個　這兩系掛零
千萬YTR結婚了！　特地來台灣拍婚紗
快訊／民眾闖鐵軌　遭普悠瑪號撞擊
水電雙漲？　卓榮泰：電價還未討論、水價調整在考慮中
比特犬飼主「1動作」被抓包不對勁　網重看影片：很清楚
快訊／傳議員關切比特犬案真相曝光　飼主曾允諾「封死車窗」
蕭淑慎老公認「10年前就生子當爸」遭她切割　親回婚姻現況
快訊／被刪96%業務費「水電都欠繳」　監察院將提釋憲
暴打女員工　「直播界男神」羈押禁見

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

遭王婉諭控侵佔國有地　林思銘親揭證明：疏於進一步查證

水電雙漲？　卓榮泰：電價調漲還未討論、水價合理調整在考慮中

傳議員關切比特犬案真相曝光　飼主曾允諾「已封死車窗」願被重罰

爆林思銘竹東服務處佔國有地　時力要求國有財產署徹查

快訊／開第一槍！被刪96%業務費「水電都欠繳」　監察院將提釋憲

上街宣講遭在野黨質疑　卓榮泰：為政策做說明沒有問題

陸國安揭台灣資通電軍身份？　卓榮泰：沒有這樣的行為跟人員

柯建銘酸「盧秀燕回歸家庭主婦」　藍議員轟性平開倒車：呼叫范雲

柯建銘叫盧秀燕回歸家庭　洪孟楷：民進黨2026縣市長選戰已開打

頻把晶片「奈米」說成「米」　新科白委劉書彬質詢首秀搞烏龍

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

2度開車窗咬騎士 #比特犬 飼主致歉：拉不住

GD跳aespa〈Whiplash〉　網笑：是在復健嗎XD

【脾氣超好】男友手滑毀蛋糕還弄髒裙子　女友零動怒！繼續開心擺拍

#邊荷律 想帶 #李珠珢 吃台灣美食　笑喊：讓她加入我的胖胖Team

【泰格與雪兒】她的職業病

#賓士 掀引擎蓋「盲開」逃逸！駕駛：準備賣車不想被查扣 #台中

#警車 禮讓行人遭追撞！騎士倒地再擦撞BMW #新北

孫德榮挺孟耿如「她錯在哪？」　「她很偉大」：憑什麼被霸凌#星光雲REELS

【泰格與雪兒】她到底愛誰

遭王婉諭控侵佔國有地　林思銘親揭證明：疏於進一步查證

水電雙漲？　卓榮泰：電價調漲還未討論、水價合理調整在考慮中

傳議員關切比特犬案真相曝光　飼主曾允諾「已封死車窗」願被重罰

爆林思銘竹東服務處佔國有地　時力要求國有財產署徹查

快訊／開第一槍！被刪96%業務費「水電都欠繳」　監察院將提釋憲

上街宣講遭在野黨質疑　卓榮泰：為政策做說明沒有問題

陸國安揭台灣資通電軍身份？　卓榮泰：沒有這樣的行為跟人員

柯建銘酸「盧秀燕回歸家庭主婦」　藍議員轟性平開倒車：呼叫范雲

柯建銘叫盧秀燕回歸家庭　洪孟楷：民進黨2026縣市長選戰已開打

頻把晶片「奈米」說成「米」　新科白委劉書彬質詢首秀搞烏龍

孫淑媚單身9年「戀情公開2個月」見光死　出道30年獻首次激烈床戲

通化夜市必吃Top 5指南！剪刀式雞蛋糕、深夜上海生煎包脆口汁多

全面清查2.4萬員工有無大陸身分證　中華郵政：具結書僅宣導性質

行人綠燈剩10秒！台中女小跑步衝過去險被撞　嚇趴斑馬線

恭喜豆芽結婚了！牽尪跳韓洗腦神曲　現場嘉賓：史上最嗨婚禮

嘉樂福觀光夜市人潮稀落　蔡阿嗄PO文：發生什麼事？業者回應了

王建民進總統府「搜集滿多總統」　陳俊秀笑喊：明年再來吃滷肉飯

給店員求救紙條沒用　女和4歲兒「被丈夫囚禁5年」靠電子信獲救

比特犬跳車咬人！飼主遭疑「蓄意犯案」　警方出面回應：無從判斷

越南海鮮泡麵含致癌物！辣椒粉檢出蘇丹紅　邊境攔截銷毀

Jennie曝香奈兒大使待遇　機場快速通關：付錢就有

政治熱門新聞

海軍大武艦年初才亮相就纏絞拖纜損傷　艦長操作失慎被火速調職

傳議員關切比特犬案真相曝光

「罷藍委21選區」衝好快　原因曝光

黃暐瀚：鼓吹「武統」是明顯犯罪

柯建銘叫盧秀燕「回去當家庭主婦」　李明璇：嗑到兒子大麻？

快訊／開第一槍！被刪96%業務費「水電都欠繳」　監察院將提釋憲

北市比特犬2度咬人　蔣萬安回應了

藍委頻遭炎上民調風向變了　罷免成案數衝向30區

傅崐萁爭議一次看　家族縱橫花蓮逾30年

傅崐萁新案件曝光　司法風暴纏身

解放軍昨在台海軍演　偵獲68架次共機艦、2空飄氣球擾台

台灣民意民調／表決連敗不影響　綠支持度「一原因」再上漲、藍下滑

影／共軍戰備警巡「被看光」　國防部公布多部共機、艦監控畫面

台灣民意民調／賴清德滿意度維持五成　過半民眾認內閣需適度改組

更多熱門

相關新聞

爆林思銘竹東服務處佔國有地　時力要求國有財產署徹查

爆林思銘竹東服務處佔國有地　時力要求國有財產署徹查

時代力量黨主席王婉諭今（18日）召開記者會，爆料藍委林思銘除先前曝光的寶山農地違建及超貸問題外，林思銘在第十屆立委期間設立的竹東服務處，調閱地籍謄本後，證實這兩塊土地確實屬於國有，涉嫌侵占國有土地，時代力量將正式向財政部國有財產署提出檢舉，強烈呼籲財政部國有財產署立即展開調查。

柯建銘酸「盧秀燕回歸家庭主婦」　藍議員轟性平開倒車：呼叫范雲

柯建銘酸「盧秀燕回歸家庭主婦」　藍議員轟性平開倒車：呼叫范雲

頻把晶片「奈米」說成「米」　新科白委劉書彬質詢首秀搞烏龍

頻把晶片「奈米」說成「米」　新科白委劉書彬質詢首秀搞烏龍

柯建銘叫盧秀燕「當家庭主婦」　卓榮泰：或許是他對母親愛的回憶

柯建銘叫盧秀燕「當家庭主婦」　卓榮泰：或許是他對母親愛的回憶

反惡罷說明會板橋出發　藍稱罷12綠委已補件

反惡罷說明會板橋出發　藍稱罷12綠委已補件

關鍵字：

監察院釋憲國會改革三權分立憲法修憲國民黨總預算民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

獨／飼主稱狗會開車窗關鍵畫面打臉　

快訊／冷氣團發威！竹縣尖石鄉新光國小停班課

比特犬咬2騎士　飼主兒子發5點聲明道歉

快訊／《周處除三害》男星證實過世　曾被百靈果、博恩大讚！

最正禮儀師「絕美內衣照」震撼曝光　1.1萬人朝聖

快訊／「全台有雨」下最大地區曝　清晨8.9℃今晚挑戰寒流

女員工才到職就被騙進飯店性侵　私處驗出主管DNA

李伊疑似為金賽綸發聲怒斥：15歲什麼都懂？

美官員揭密「外星人早已現身」瞞了80年

5歲童跌進鵝肉店滾燙湯鍋　女要賠252萬

瑤瑤遊韓經抗議現場「蹭吃蹭喝又打卡」

衰運降臨！3星座「今年很苦不好過」

快訊／上班快改道！　國1事故「全線封閉」

台中3歲童溺斃今相驗釐死因　爸眼布血絲悲痛現身

金賽綸家屬開戰金秀賢「完整全文逐字稿」！

更多

最夯影音

更多

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

2度開車窗咬騎士 #比特犬 飼主致歉：拉不住

GD跳aespa〈Whiplash〉　網笑：是在復健嗎XD

【脾氣超好】男友手滑毀蛋糕還弄髒裙子　女友零動怒！繼續開心擺拍

#邊荷律 想帶 #李珠珢 吃台灣美食　笑喊：讓她加入我的胖胖Team

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面