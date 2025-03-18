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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

爆林思銘竹東服務處佔國有地　時力要求國有財產署徹查

▲▼時代力量黨主席王婉諭 舉辦 吳春城直直壯綁架政府 廢惡法還青年世代正義 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量黨主席王婉諭。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

時代力量黨主席王婉諭今（18日）召開記者會，爆料國民黨立委林思銘除先前曝光的寶山農地違建及超貸問題外，林思銘在第十屆立委期間設立的竹東服務處，調閱地籍謄本後，證實這兩塊土地確實屬於國有，涉嫌侵占國有土地，時代力量將正式向財政部國有財產署提出檢舉，強烈呼籲財政部國有財產署立即展開調查。

王婉諭表示，前一陣子收到民眾的陳情，表示林思銘委員涉嫌侵佔國有地，時代力量根據吹哨者提供的資訊，進一步查證發現，林思銘位於「新竹縣竹東鎮中正南路111巷8號」的服務處，該地址曾明確標示於立法院網站。經Google街景比對，2021年12月時，該服務處的外牆仍在興建中，至2024年5月，圍牆已完工並掛上「林思銘服務處」，但圍牆內竟包含了一塊國有土地。

王婉諭說明，查閱內政部國土測繪圖資服務雲，確認地號「竹東鎮東寧段1224及1224-2號」的土地所有權人為中華民國，由財政部國有財產署管理。此外，調閱地籍謄本後，更進一步證實這兩塊土地確實屬於國有。

對於相關地目，王婉諭指出，國有土地旁的「竹東鎮東寧段1225號」土地，則是在2022年2月17日由一位林姓人士透過買賣取得，時間點與該服務處的圍牆完工及掛牌時間相符，林思銘2023年向監察院申報的財產中，也有一筆竹東鎮東寧段的土地，土地取得日期及面積，都與「竹東鎮東寧段1225號」地籍謄本記載一致，不免讓人懷疑是否涉嫌違法占用國有地。

王婉諭強調，時代力量團隊本月實地走訪該址，發現雖然本屆立委的竹東服務處地址已更改，但原服務處仍懸掛招牌，且設有警察巡邏箱。對此，王婉諭嚴正質疑林思銘是否知道自己服務處圍牆內包含國有土地？同時想詢問林思銘委員「財政部國有財產署是否知情？」

王婉諭強調，時代力量將正式向財政部國有財產署提出檢舉，要求國產署依法行政，徹查林思銘是否涉及違法占用國有地，並追究相關責任，林思銘至今未能對「寶山農地超貸及違建案」做出負責任的回應，甚至在借貸六年半後仍未償還本金，「選民的眼睛是雪亮的，林思銘委員的濫權行為，社會大眾都看在眼裡。我相信，接下來會有更多公民參與罷免行動，一起撕除惡銘，還給新竹光明！」

時代力量發言人鄭宇焱表示，林思銘委員疑似非法侵佔國有土地。身為一名律師，他應該比一般人更懂得法律，但卻疑似公然知法犯法，試圖佔用公有土地，這樣的行為不僅違法，更踐踏人民的權益，不禁要問，一個明知法律規範，卻刻意違反的人，還有資格代表人民行使立法權嗎？

鄭宇焱強調，林思銘面對質疑不是不回應，就是顧左右而言他，從無視利益迴避用議員身分超貸買寶山農地，到亂砍總預算，林思銘一貫的回答都是「我不知道」，這種面對爭議就裝死的態度，無法容忍，人民要的不是一個為所欲為、視法律如無物的立委。如果林思銘無法具體回應違法爭議，那就沒有資格擔任立法委員，代表新竹的民意，請自行請辭下台，還給人民一個乾淨、公正的政治環境。

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