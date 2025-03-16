詐團撂英文！加拿大華裔女以為應徵「聯合國爽缺」　險遭詐8.9萬

▲一名旅居加拿大的吳姓婦人陷詐騙集團陷阱，誤以為找到高薪爽缺，險些被騙近9萬元。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

詐騙集團國際化，連英文詐騙也通！一名長居加拿大20餘年的53歲華裔吳姓婦人，近日返台後透過通訊軟體尋找工作機會，結果落入詐騙集團陷阱，詐團全程以英文與吳婦對談，讓其誤以為找到高薪爽缺工作，險些將近9萬元新台幣匯往海外。所幸銀行行員機警察覺異狀，迅速通報轄區員警到場勸說，成功阻止假求職詐騙案件。

台中市警察局第四分局大墩派出所警員黃勤書、黃偉倫擔服守望勤務，接獲京城銀行文心分行客服通報，稱一位吳姓婦人欲臨櫃辦理跨國現金匯款，經詢問款項用途時，吳婦表示是用來繳交薪水的稅金，由於吳婦說詞反覆，引起行員警覺，擔心吳婦遭到詐騙，遂立即報警。

▲經過警方積極勸說，吳婦才終於知曉自己遭詐騙。（圖／記者游瓊華翻攝）



吳婦向員警表示，自己旅居加拿大多年，今年年初決定返台定居，並希望能找到一份適合的工作。她在WhatsApp上看到求職訊息，對方聲稱可在家線上工作，輕鬆賺取高薪，吳婦深陷詐騙集團「高薪、低工時、居家辦公」的話術，認為自己成功應徵到「聯合國下包廠商」的翻譯人員職缺。

吳婦透露，對方以「稅金問題」為由，要求她先行支付2700美元、約新台幣8萬9000元至另一個指定帳戶，否則無法領取工資，所幸在行員和員警耐心解釋下幡然醒悟，再三感謝之餘，直呼現在詐騙集團真的很可怕。

台中第四警分局長陳祥麟呼籲民眾，求職時應提高警覺，對於「高薪、低工時、居家辦公」等條件的職缺，更需謹慎查證，不輕易加入陌生帳號，個人證件、如自然人憑證、身分證、健保卡等應謹慎保管，遇有疑問請撥打110、165反詐騙專線查證。