川普上任後首次！美日韓駐聯代表要求北韓「無核化」　遭北韓開嗆

▲北韓1月6日上午從平壤發射極超音速遠程飛彈，金正恩、金主愛觀摩試射過程。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

自從美國總統川普今年1月20日宣誓就職後，美國、日本、南韓代表首度在聯合國裁軍事務會議上，聯合呼籲北韓（朝鮮）達成完全無核化！美日韓三國代表指控，北韓近年來發展核武與導彈技術，甚至向俄國大規模輸出致命武器，嚴重威脅地區和平。對此，北韓代表也嗆聲，「毫無意義」。

根據《韓聯社》，美國、日本、南韓駐聯合國代表於當地時間26日，在聯合國日內瓦辦事處召開裁軍事務高層會議，三國透過共同發言指控北韓發展核武的行徑，「北韓持續發展非法的核武與導彈技術，並擴大威脅地區穩定與和平的活動，包括去年10月發射洲際彈道飛彈、今年1月發射遠程極超音速彈道飛彈，嚴重違反聯合國安理會決議。」

美日韓三國代表指控，「北韓不僅公然威脅使用核武，甚至還向俄國派出兵力，與烏克蘭軍隊展開戰鬥，更向俄國大規模提供致命的彈道飛彈與其他彈藥！北韓優先發展大規模殺傷武器（WMD）、嚴重輕忽居民們的生活環境改善。對此，我們強烈譴責北韓嚴重侵害人權的行徑，呼籲北韓立刻解決遣返戰俘、離散家庭問題。」

美日韓三國強調，「國際社會清楚闡明，北韓無論在什麼情況下，都無法獲得『擁核國』的地位。我們呼籲，北韓應已可供檢驗、且不可逆的方式，完全廢除大規模殺傷武器與核武導彈，並重啟無核化對話。」

對此，北韓駐聯合國日內瓦代表部參贊朱英哲（音譯）於當地時間26日回應，「美日韓三國發言，突顯其落後於時代的思想，且其發言毫無意義！像是『無核化』這種可笑的目標，如此毫無意義的發言，我勸你們還是趕快停止吧。無核化已經是不可能的了。」

朱英哲指出，「今年初美國向朝鮮（北韓）實施空中偵察作戰、展開聯合空演，對國防安全構成嚴重挑戰。朝鮮半島（韓半島）與地區不穩定的根本原因，在於美國與其同盟國敵視朝鮮而採取的軍事行動。」

《韓聯社》指出，在川普政府上台以後，美國、日本、南韓繼續維持要求北韓達成無核化的立場，三國於18日在德國慕尼黑安全會議的聯合聲明中，同樣要求北韓達成無核化。