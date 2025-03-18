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又轟！葉門青年運動：48小時內「第3度攻擊」美軍杜魯門號

▲▼葉門激進組織「胡塞武裝」（Houthis）上街抗議聲援加薩。（圖／路透）

▲青年運動成員，上街聲援加薩。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

根據《法新社》最新消息，葉門激進組織「青年運動」（Houthis，又譯胡塞武裝）今（18）日宣稱，使用飛彈與無人機，對美軍航母杜魯門號（USS Harry S. Truman）及其隨行艦隊，發動了「過去48小時內第3次」攻擊。

青年運動發言人在一份聲明中表示，此舉是為了「報復美國對我國的持續侵略」，並且誓言繼續打擊以色列船隻，直到以色列解除對於加薩的「圍困」為止。

此前，青年運動宣稱，對杜魯門號及其隨行艦隊，發射了18枚飛彈與1架無人機，幾小時之後，又宣稱發起第2攻擊。

▲▼美國航母杜魯門號（USS Harry S. Truman）在川普的命令下對葉門發動空襲。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜魯門號在川普命令下，對葉門發動空襲。（圖／達志影像／美聯社）

葉門衛生部表示，美軍15日的空襲造成至少53死98傷，其中包括婦孺。當地媒體16日晚間報導了更多爆炸事件，並且指控美國打擊荷台達（Hodeida）西部一間棉花加工廠，以及1年前被挾持的以色列船隻「銀河領袖號」（Galaxy Leader）。青年運動首腦胡提（Abdul-Malik al-Houthi）也呼籲葉門人17日走上街頭示威。

美國尚未回應最新的攻擊事件，但此前華府誓言繼續打擊葉門，直到青年運動停止攻擊紅海船隻為止。川普更警告，他將動用「壓倒性的致命武力」。

青年運動是一個獲得伊朗支持的「什葉派」武裝組織，過去10年幾乎控制了葉門的大部分領土，自從以哈戰爭於2023年底爆發以後，持續攻擊紅海船隻，宣稱此舉是為了聲援巴勒斯坦人民，嚴重擾亂全球貿易。

今年1月加薩停火之後，青年運動一度暫停攻擊，但在3月12日又表示，如果以色列不解除對於加薩物資的封鎖，就會繼續展開攻擊。

美誓言「無限期」打擊葉門青年運動　警告伊朗：別插手

 
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