又轟！葉門青年運動：48小時內「第3度攻擊」美軍杜魯門號

▲青年運動成員,上街聲援加薩。(圖/路透)



記者吳美依/綜合報導

根據《法新社》最新消息,葉門激進組織「青年運動」(Houthis,又譯胡塞武裝)今(18)日宣稱,使用飛彈與無人機,對美軍航母杜魯門號(USS Harry S. Truman)及其隨行艦隊,發動了「過去48小時內第3次」攻擊。

青年運動發言人在一份聲明中表示,此舉是為了「報復美國對我國的持續侵略」,並且誓言繼續打擊以色列船隻,直到以色列解除對於加薩的「圍困」為止。

此前,青年運動宣稱,對杜魯門號及其隨行艦隊,發射了18枚飛彈與1架無人機,幾小時之後,又宣稱發起第2攻擊。

▲杜魯門號在川普命令下,對葉門發動空襲。(圖/達志影像/美聯社)



葉門衛生部表示,美軍15日的空襲造成至少53死98傷,其中包括婦孺。當地媒體16日晚間報導了更多爆炸事件,並且指控美國打擊荷台達(Hodeida)西部一間棉花加工廠,以及1年前被挾持的以色列船隻「銀河領袖號」(Galaxy Leader)。青年運動首腦胡提(Abdul-Malik al-Houthi)也呼籲葉門人17日走上街頭示威。

美國尚未回應最新的攻擊事件,但此前華府誓言繼續打擊葉門,直到青年運動停止攻擊紅海船隻為止。川普更警告,他將動用「壓倒性的致命武力」。

青年運動是一個獲得伊朗支持的「什葉派」武裝組織,過去10年幾乎控制了葉門的大部分領土,自從以哈戰爭於2023年底爆發以後,持續攻擊紅海船隻,宣稱此舉是為了聲援巴勒斯坦人民,嚴重擾亂全球貿易。

今年1月加薩停火之後,青年運動一度暫停攻擊,但在3月12日又表示,如果以色列不解除對於加薩物資的封鎖,就會繼續展開攻擊。

#UPDATE Yemen's Iran-backed Huthi rebels claimed responsibility on Tuesday for a third attack on an American aircraft carrier group in 48 hours, calling it retaliation for US strikes.



The Huthis said in a Telegram post that they targeted the USS Harry S. Truman carrier group… pic.twitter.com/7Jp2JB2jfl