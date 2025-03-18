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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

反廢死反戒嚴公投「反映心中焦慮」　卓榮泰：朱主席您累了嗎

▲▼卓榮泰 聯訪 立法院 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

針對國民黨要推動反廢死跟反戒嚴的公投，行政院長卓榮泰今（18日）赴立法院備詢前受訪時說，這是矛盾的，2個月前才執行過一位死刑，所以死刑在國內是合法的；而國內各政黨只有國民黨有戒嚴的經驗、只有國民黨不知道戒嚴的痛苦，今天的台灣沒有任何時空條件有任何戒嚴可能，所以這也是不存在的議題，「朱主席難道您累了嗎？要把問題搞清楚」。

行政院長卓榮泰今天赴立院備詢前受訪時說，大家都要記得今天是318，318運動讓台灣當時全國許許多多年輕人大聲站起來呼喊，脫離當時陷入的一中市場，能夠迎向世界，才能有十多年來台灣跟世界擁抱在一起，科技經濟以及各種交流的發展，「我們要非常感念全國當時熱愛民主熱愛國家的年輕人，現在的我們也應該有同樣精神」。

卓榮泰說，前兩天利用假日時間應邀到台中桃園，就中央政府總預算以及財劃法相關內容，以及覆議沒有成功的結果向國人進行充分的說明跟報告，這是彌補我們在國會裡面因為時間不足、理解不足做的說明，「這個就廣義而言也是在為政府政策做說明，沒有問題的」。

卓榮泰表示，至於後續如果國會裡面的委員先進能因此更理解行政院的立場，更了解政府需求跟人民的呼聲，那我們可以進行下一步討論。

而針對反廢死跟反戒嚴的公投，卓榮泰直言，這其實是矛盾的。2個月前政府才執行過一位死刑，所以死刑在國內是合法的，也沒有廢死的問題，所以這議題是不存在的。

至於戒嚴，卓榮泰指出，「國內的各政黨只有國民黨有戒嚴的經驗，也只有國民黨不知道戒嚴的痛苦」，今天的台灣沒有任何時空條件，也沒有可能在今天往後有任何戒嚴可能，所以這也是不存在的議題。

「哲學家說過，在一個黑暗的房間找兩隻不存在的黑貓，這是心中充滿焦慮跟偏見。」卓榮泰喊話，希望國民黨不要在推這樣的議題，不要在黑暗的房間找不存在的黑貓，要放下心中的焦慮跟偏見，也希望朱主席了解，難道您累了嗎？要把問題搞清楚。

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