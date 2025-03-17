綠喊砍總預算害公費生無法留學　國民黨團打臉：一毛未刪

▲國民黨團今天舉行「3兆政府，只會造謠」記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨政府日前舉辦「人民頭家」宣講，民進黨立委何欣純批在野黨立委聯手刪除留學生獎學金、工程界指因總預算刪除導致金質獎辦不成。立法院國民黨團今（17日）召開記者會強調，公費留學獎學金預算一毛未刪，金質獎預算還比去年多，國民黨團批評民進黨政府謊話連篇，坐實賴皮政府只會騙騙騙，行政院長卓榮泰施政毫無政績，只會口若懸河欺騙人民，整個民進黨只剩「騙術治國」，進行全台瘋狂大惡罷。

國民黨團首席副書記長羅智強表示，3兆大政府只會大造謠，114年度中央政府總預算是有史以來最高，政府造謠有史以來最兇，能力有史以來最差，這就是民進黨政府。他說，行政院明明預算更多，卻偷偷留著不發，然後誣指立法院刪預算，這就是民進黨標準的造謠公式，他要感謝何欣純揭露賴政府無良的事實。

國民黨立委陳玉珍表示，114年度中央政府總預算就算是遭到凍刪，也創下史上最高，行政院卻在哭窮。卓榮泰下鄉宣講，手舞綠色光劍，訴說在野黨如何刪除預算，讓政府部門無法運作。但見他口沫橫飛地慷慨激昂，卻不禁讓人懷疑，連手語老師都請不起的行政院，卻有預算可以下鄉宣導？簡直是「行下鄉宣導之名、鼓吹罷免之實！」更精確地說，是假政策宣講之名，行鼓吹大惡罷之實，行政院說沒錢，根本是欺騙人民表現。

陳玉珍指出，行政院將近3兆預算在手，卻無視醫護人員不足，導致醫院缺病床；社會上充斥殺人案、詐騙依舊猖獗，國家內政還有這麼多紛紛擾擾的事情，急須行政院處理，但行政院眼中只有全心全力配合民進黨進行大惡罷。陳玉珍說，這是一個不顧人民死活的政黨，不關心民生經濟的政府，呼籲行政院好好回頭來施政。

國民黨立委許宇甄痛批，國人就看到卓榮泰帶領「國家造謠隊」，在全台進行瘋狂大造謠。賴政府為了護住預算圖利綠友友，集體瘋狂大惡罷。簡單的說，民進黨一心一意利用民粹沒收國會，由卓榮泰領軍，開始進行造謠大比賽。

許宇甄指出，賴內閣各部門瘋狂進行大惡罷無心在預算解凍上，到目前為止，沒有任何一個政府部門提出解凍案報告。國民黨團已經提出「如果總預算有窒礙難行的地方，歡迎向立法院提出」，不要擺爛下去，只想進行全台瘋狂大惡罷。