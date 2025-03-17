　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠喊砍總預算害公費生無法留學　國民黨團打臉：一毛未刪

▲▼國民黨團 召開 3兆政府 只會造謠 記者會 羅智強 陳玉珍 許宇甄 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團今天舉行「3兆政府，只會造謠」記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨政府日前舉辦「人民頭家」宣講，民進黨立委何欣純批在野黨立委聯手刪除留學生獎學金、工程界指因總預算刪除導致金質獎辦不成。立法院國民黨團今（17日）召開記者會強調，公費留學獎學金預算一毛未刪，金質獎預算還比去年多，國民黨團批評民進黨政府謊話連篇，坐實賴皮政府只會騙騙騙，行政院長卓榮泰施政毫無政績，只會口若懸河欺騙人民，整個民進黨只剩「騙術治國」，進行全台瘋狂大惡罷。

國民黨團首席副書記長羅智強表示，3兆大政府只會大造謠，114年度中央政府總預算是有史以來最高，政府造謠有史以來最兇，能力有史以來最差，這就是民進黨政府。他說，行政院明明預算更多，卻偷偷留著不發，然後誣指立法院刪預算，這就是民進黨標準的造謠公式，他要感謝何欣純揭露賴政府無良的事實。

國民黨立委陳玉珍表示，114年度中央政府總預算就算是遭到凍刪，也創下史上最高，行政院卻在哭窮。卓榮泰下鄉宣講，手舞綠色光劍，訴說在野黨如何刪除預算，讓政府部門無法運作。但見他口沫橫飛地慷慨激昂，卻不禁讓人懷疑，連手語老師都請不起的行政院，卻有預算可以下鄉宣導？簡直是「行下鄉宣導之名、鼓吹罷免之實！」更精確地說，是假政策宣講之名，行鼓吹大惡罷之實，行政院說沒錢，根本是欺騙人民表現。

陳玉珍指出，行政院將近3兆預算在手，卻無視醫護人員不足，導致醫院缺病床；社會上充斥殺人案、詐騙依舊猖獗，國家內政還有這麼多紛紛擾擾的事情，急須行政院處理，但行政院眼中只有全心全力配合民進黨進行大惡罷。陳玉珍說，這是一個不顧人民死活的政黨，不關心民生經濟的政府，呼籲行政院好好回頭來施政。

國民黨立委許宇甄痛批，國人就看到卓榮泰帶領「國家造謠隊」，在全台進行瘋狂大造謠。賴政府為了護住預算圖利綠友友，集體瘋狂大惡罷。簡單的說，民進黨一心一意利用民粹沒收國會，由卓榮泰領軍，開始進行造謠大比賽。

許宇甄指出，賴內閣各部門瘋狂進行大惡罷無心在預算解凍上，到目前為止，沒有任何一個政府部門提出解凍案報告。國民黨團已經提出「如果總預算有窒礙難行的地方，歡迎向立法院提出」，不要擺爛下去，只想進行全台瘋狂大惡罷。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 1 2994 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／比特犬2度開窗咬騎士　飼主移送動保處開罰
64萬YTR圓夢「宣布新身份」！　跨界電視主持憂：身材不夠好
獨／比特犬開窗！騎士遭緊咬拖行26秒　傷勢曝光
快訊／台中警局長道歉：對處理員警調查懲處
快訊／南韓直升機降落時遭「衝撞」！　整架焚毀
房貸授信額度成數均下滑　「準新青安族」喊：拿不到寬限期

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

綠喊砍總預算害公費生無法留學　國民黨團打臉：一毛未刪

綠轟藍公投綁罷免「白忙一場」　柯建銘預言：7／15就會投罷免票

評／反罷免到大公投論述貧瘠　朱立倫還理不清國民黨戰略？

民進黨新聞稿稱「黃說宣講都人頭」　黃國昌嗆：假訊息、一條龍抹黑

藍推反廢死、反戒嚴公投　民進黨團：一騙再騙、自掘墳墓

桃園學校遭爆隔宿露營穿「解放軍迷彩服」　綠議員轟：敵我意識不足

快訊／ 陸方公布台灣資通電軍4人個資　軍方：擷取網路圖片指鹿為馬

世壯運前2個月拔體育局長！綠批陣前換將　蔣萬安：一定會努力舉辦

黃國昌稱民進黨宣講皆人頭　民進黨反擊：你才是傅崐萁的人頭

罷免連署不得使用簡體字？　中選會破解三大謠言

【台灣人多八卦？】媽擔心鄰居 聽救護車聲「跳上陽台」

大S下葬當天...范瑋琪台上哭紅雙眼

#台中 #誠品480 報警抓國小女童！5員警到場畫面曝光

#台中 違停猴嗆警「2486」　帥警高EQ微笑繼續開單

大S.大炳在天上相聚了　小炳哽咽:很想念她

【迪士尼拍照被插隊】見提醒無效他毫不客氣跳舞反擊

薛凱琪演唱會泣不成聲！哽咽唱方大同作曲的歌

李明依呼籲重罰黃子佼　同情孟耿如：給她們生存空間

【阿嬤ㄟ配方】以為煮的是紅豆湯一撈...竟出現控肉！

戚薇被問三胎：生不動了！　開心和李承鉉逛情趣用品 #星光雲REELS

綠喊砍總預算害公費生無法留學　國民黨團打臉：一毛未刪

綠轟藍公投綁罷免「白忙一場」　柯建銘預言：7／15就會投罷免票

評／反罷免到大公投論述貧瘠　朱立倫還理不清國民黨戰略？

民進黨新聞稿稱「黃說宣講都人頭」　黃國昌嗆：假訊息、一條龍抹黑

藍推反廢死、反戒嚴公投　民進黨團：一騙再騙、自掘墳墓

桃園學校遭爆隔宿露營穿「解放軍迷彩服」　綠議員轟：敵我意識不足

快訊／ 陸方公布台灣資通電軍4人個資　軍方：擷取網路圖片指鹿為馬

世壯運前2個月拔體育局長！綠批陣前換將　蔣萬安：一定會努力舉辦

黃國昌稱民進黨宣講皆人頭　民進黨反擊：你才是傅崐萁的人頭

罷免連署不得使用簡體字？　中選會破解三大謠言

《灌籃高手》神奈川王者阿牧畢業了！成熟外貌網笑：這老師吧

凌空飛越大嶼山！香港昂坪360透明纜車全攻略＋一日遊景點懶人包

耶魯精神醫學教授評金賽綸事件！嘆「有如魷魚遊戲」：把她逼到懸崖邊

國際運動及健身展下週登場　國際論壇、台灣大力士競賽受關注

大票人上吐下瀉！醫急勸「大便時別滑手機」　網抖：完蛋了

超收5000多億不願拿錢救災民　台南藍軍嗆民進黨救災缺工

張學友抱病廣州登台復唱！　「拿手帕不時擦鼻水」向歌迷道歉

楊祐寧妻Melinda品牌nomel推超燒服飾支線！橘標長褲、格紋化妝包必收

花蓮婦中風左側癱！口水失控還漏尿　中西合療3個月恢復正常

中國發展高層論壇下週登場　習近平擬見高通等跨國企業CEO

大S下葬當天...范瑋琪台上哭紅雙眼

政治熱門新聞

快訊／ 陸方公布台灣資通電軍4人個資　軍方回應了

狠嗆「武統台灣」　陸配亞亞遭限期離境哀嚎：內心無比害怕

賴清德定義中國為敵對勢力改變現狀？　總統府：我非升高情勢一方

南非偷改我國代表處名稱！　外交部：林佳龍第一時間指示表達抗議

稱大罷免是惡的循環！謝長廷：浪費社會資源

國定假日法制化藍拚恢復七天假　劉世芳表態：不希望倉促立法

青鳥PO排隊連署照超嗨　入鏡者傻：在排垃圾車

喊話在金門設解放軍紀念碑　823砲戰指揮官胡璉孫女：兩岸一家親

台灣民意基金會民調／大罷免57.9%不贊成　42.6%可能投入二階連署

綠轟藍公投綁罷免「白忙一場」　柯建銘預言：7/15就會投罷免票

打麻將不能喊「五筒」　翁曉玲：可能依軍法處置

鳳山跑3校馬拉松獎座竟是「中共95式突擊步槍」　許智傑道歉：立即回收

桃園學校遭爆隔宿露營穿「解放軍迷彩服」　綠議員轟：敵我意識不足

快訊／蔣市府人事大異動

更多熱門

相關新聞

綠轟藍公投綁罷免「白忙一場」　柯建銘預言：7/15就會投罷免票

綠轟藍公投綁罷免「白忙一場」　柯建銘預言：7/15就會投罷免票

國民黨主席朱立倫今（17日）與國民黨團於立法院議場前宣示推動「反戒嚴」及「反廢死」公投，以反制大罷免。對此，立法院民進黨團總召柯建銘指出，大罷免二階連署完成後，7月15日就會開始投票，8月初就會結束，那時藍白早已下課，跟不上法定8月23日的公投日。綠委林俊憲也大酸，國民黨希望罷免與公投同時投票，而以現在罷藍委的進度推算，到時罷免早就投完票了，否則最早成案的一批，就會超過法定60天投票期限，簡單講藍營就是「白忙一場」。

評／反罷免到公投　朱立倫戰略到底為何？

評／反罷免到公投　朱立倫戰略到底為何？

桃園學校遭爆隔宿露營穿「解放軍迷彩服」　綠議員轟：敵我意識不足

桃園學校遭爆隔宿露營穿「解放軍迷彩服」　綠議員轟：敵我意識不足

藍推反廢死、反戒嚴公投　民進黨團：一騙再騙、自掘墳墓

藍推反廢死、反戒嚴公投　民進黨團：一騙再騙、自掘墳墓

罷免連署不得使用簡體字？　中選會破解三大謠言

罷免連署不得使用簡體字？　中選會破解三大謠言

關鍵字：

國民黨羅智強罷免行政院

讀者迴響

熱門新聞

獨／北市比特犬「自開車窗」撲咬騎士　11天前才闖禍

陸公布台4大網軍頭目長相、身分證字號全曝光

六月喜宣布「49歲生日再嫁」！二婚李易被套牢

女被狗騎求救「會懷孕嗎？」　內行揭內幕

金秀賢金賽綸私密照再＋1！「15歲熱戀模樣曝光」

即／誠品480烏龍竊案　盧秀燕：書店誣賴民眾將究責

快訊／台中爸「一打二」　3歲男童獨留浴室溺斃

15歲金賽綸交往金秀賢才2個月「被強行成熟」！

遊長灘島　23歲女子「全身赤裸」棄屍教堂

快訊／ 陸方公布台灣資通電軍4人個資　軍方回應了

網傳金秀賢「沒穿褲照」無碼版　真實性待確認

出國買山寨要抓了！估6月起取消小額免罰

Andy舊片一幕　律師：家寧尷尬表情說明一切

直擊玄彬現身大安區！「2個月來台2次都去報到」

台中3歲童溺斃今相驗釐死因　爸眼布血絲悲痛現身

更多

最夯影音

更多

【台灣人多八卦？】媽擔心鄰居 聽救護車聲「跳上陽台」

大S下葬當天...范瑋琪台上哭紅雙眼

#台中 #誠品480 報警抓國小女童！5員警到場畫面曝光

#台中 違停猴嗆警「2486」　帥警高EQ微笑繼續開單

大S.大炳在天上相聚了　小炳哽咽:很想念她

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面